Klíma rozzářil derby gólem i bitkou. Oba týmy si sáhly na emoční dno, líčil Pešán
Tohle derby bylo jeho! Kevin Klíma krásným gólem ve třetí části zařídil Hradci průchod do nastavení, navíc se blýskl bitkou s výrazně robustnějším sokem. Do extrému vyšponovaná kulisa přinesla vyhecovanou podívanou a euforický triumf ve 14. kole extraligy nad Pardubicemi 2:1 v prodloužení. Ten se propsal i do dvojité děkovačky vítězů, kteří šli do kabin až v době, když už hosté pomalu zavírali sprchy. „Velká euforie! Víme, co pro Hradec derby znamená, chtěli jsme fanoušky potěšit,“ radoval se Klíma.
Derby bylo vyhrocené, rozkouskované, plné roztopených emocí, takže se natáhlo až ke třem hodinám. Přes šest tisíc fanoušků dostalo pořádné menu, a to i díky zarputilému Dynamu. „Emotivní, vyrovnaný a bojovný zápas. Oba týmy si sáhly na dno fyzicky i emočně, což je důvod, proč kluci hokej hrají,“ potěšila úroveň partie pardubického kouče Filipa Pešána.
Kevin Klíma dostal v 53. minutě kotouč od Radovana Pavlíka na levou stranu, přiblížil se k pardubické brance a zvolil nečekané zakončení – krásně trefil malou mezeru mezi tyčkou a hlavou Tomáše Vomáčky. „Viděl jsem, že se mu otevřelo místo nahoře a naštěstí to vyšlo. Hned jsem věděl, že je to gól,“ popisoval zásadní moment. „Zamrzelo mě to, ale děje se to. Nic to se mnou neudělalo, musíte se soustředit na další zákrok,“ pověděl k tomu Vomáčka.
Derby mělo říz. Ve druhé třetině se na ledě připepřilo, mohly za to různé osobní ataky na různých místech bojiště. Na velkou melu to vypadalo ve chvíli, kdy Patrik Miškář strčil do Johna Ludviga, jenž úder do zad nečekal a po hradeckém útočníkovi vystartoval Carsen Twarynski. Na jiném místě se pak shlukli další hráči a sudí měli co dělat, aby hromadné rozmíšce zabránili. Ludvig vyzýval na bitku Petra Haška, ale ten o ni nejevil zájem, z první třetiny už měl krvavý šrám na nose.
Rvačka však poletovala vzduchem a ke konci druhého dějství k ní došlo. Střízlík Klíma vyzval na pěstní souboj úplně jinou váhovou kategorii. Proti metrákovému Tomáši Dvořákovi (101 kg a 193 cm) nasadil svých 78 kilogramů a 176 centimetrů. Hráči s rozhodčími oběma kohoutům poskytli prostor, po pár sekundách hala explodoval nadšením, protože výrazně menší Klíma dostal Dvořáka na zem. Klíma sklidil ovace za odvahu i za způsob fightu.
Článek pokračuje pod infografikou.
Akorát se o zápasnickém úspěchu po bitvě nechtěl moc vybavovat. „Nechci to nějak řešit, prostě jsme to shodili. Je to derby,“ řekl pouze už s chladnou hlavou. „Bitka někdy nakopne váš tým, trochu změní hru a já to trochu změnit chtěl,“ vylíčil svou motivaci jít do bitky s Dvořákem.
Klíče dlouho držely v rukou speciální jednotky obou souborů. O pardubické přesilovce se ví, že dokáže oponenta uštknout. Hned při první výhodě se hostům zadařilo, když Lukáš Sedlák na hraně brankoviště holí poslal puk záda Stanislava Škorvánka. Trenér Tomáš Martinec to zkusil s reklamací za nedovolené bránění pardubického útočníka, jehož hokejka trefila brankářovu lapačku, ovšem sudí problém nenašli. Dynamo šlo v 19. minutě do vedení, navrch dostalo další dvouminutovou převahu. Tu už domácí uhasili, stejně tak i třetí oslabení, tedy disciplínu, v níž je Mountfield nejhorší v soutěži.
Přes to všechno se domácí přenesli a po páteční obrátce s Boleslaví přidali další a ještě zvonivější. „Náš tým se nikdy nevzdává. Jestli to je 3:0 nebo 1:0 je jedno, my hrajeme pořád dál. Dávali jsme do toho všechno od začátku, nedávali jsme šance, ale nakonec to vyšlo. Jsme dobrý tým, můžeme hrát s kýmkoli, ale každá taková výhra pomůže v sebevědomí,“ uvědomoval si Klíma.
Pardubice berou z těžkého víkendu čtyři body, v pátek vyhrály na Spartě 6:3, s Hradcem vyválčily bod. „Remíza v derby je spravedlivá, v prodloužení nám už trošičku docházely síly a bod navíc padl spíš se štěstím na stranu Hradce,“ konstatoval kouč Pešán.
Toho musela těšit výborná práce čtvrté formace Formánek, Urban, Kaplan, která byla hodně cítit při napadání rozehrávky či odebírání energie soupeři. Byla otravnou vší v kožichu, která udržela těžiště hry v bezpečných prostorech z pohledu Dynama. „Kluci hráli dobře, v sobotu zvládli kolem 23 minut za béčko, takže klobouk dolů, jak dokážou přecvakávat z extraligy na první ligu a že jim zbyly síly. Hráli hodně energicky a organizovaně, takhle by měla čtvrtá lajna vypadat,“ cenil si Pešán.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Plzeň
|13
|7
|1
|2
|3
|28:22
|25
|5
Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|6
Vítkovice
|13
|5
|3
|1
|4
|37:33
|22
|7
Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|8
Olomouc
|13
|6
|0
|1
|6
|29:33
|19
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12
M. Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13
Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14
Litvínov
|13
|2
|0
|1
|10
|20:43
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž