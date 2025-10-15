Předplatné

ONLINE: Vítkovice - Litvínov 8:1. Kanonáda domácích! Mizérie hostů pokračuje

Gólová radost hráčů Vítkovic
Gólová radost hráčů VítkovicZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Litvínov inkasuje další gól
Souboj o puk v duelu Vítkovic s Litvínovem
Brankář Pavel Čajan z Litvínova a Marek Kalus z Vítkovic
Překonaný brankář Pavel Čajan z Litvínova a Marek Kalus z Vítkovic
Hráči Litvínova se radují z gólu
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Souboj týmů ve zcela opačném rozpoložení nabídne středeční předehrávka 16. kola hokejové extraligy mezi Vítkovicemi a Litvínovem. Domácí Ostravané budou hrát o čtvrté vítězství po sobě, hosté prohráli už sedm zápasů za sebou. Zatímco Vítkovice mohou poskočit až na čtvrté místo, Litvínov na dně tabulky ztrácí na předposlední Kladno sedm bodů. První vzájemný zápas v sezoně Moravané na severu Čech vyhráli 3:0. Utkání začalo v 17:30, sledute ONLINE přenos na webu iSport.

81

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno14902341:3429
3Č. Budějovice14900548:3127
4Plzeň13712328:2225
5Pardubice14621544:3323
6Vítkovice13531437:3322
7Liberec14701632:3522
8Olomouc13601629:3319
9K. Vary14601729:3419
10Sparta14510838:3717
11Mountfield13340631:3317
12M. Boleslav14411827:3815
13Kladno14313729:4114
14Litvínov132011020:437
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

