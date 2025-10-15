ONLINE: Vítkovice - Litvínov. Extraligová předehrávka, zvednou se poslední hosté?
Zimák ŽIVĚ: Nedvěd u Sparty nebude čekat, než hráče posadí. Totální krize Litvínova • Zdroj: isportTV
Souboj týmů ve zcela opačném rozpoložení nabídne středeční předehrávka 16. kola hokejové extraligy mezi Vítkovicemi a Litvínovem. Domácí Ostravané budou hrát o čtvrté vítězství po sobě, hosté prohráli už sedm zápasů za sebou. Zatímco Vítkovice mohou poskočit až na čtvrté místo, Litvínov na dně tabulky ztrácí na předposlední Kladno sedm bodů. První vzájemný zápas v sezoně Moravané na severu Čech vyhráli 3:0. Utkání začne v 17:30, sledute ONLINE přenos na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Plzeň
|13
|7
|1
|2
|3
|28:22
|25
|5
Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|6
Vítkovice
|13
|5
|3
|1
|4
|37:33
|22
|7
Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|8
Olomouc
|13
|6
|0
|1
|6
|29:33
|19
|9
K. Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12
M. Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13
Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14
Litvínov
|13
|2
|0
|1
|10
|20:43
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž