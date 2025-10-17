Jágr při návratu pomohl k výhře nad Vítkovicemi. Kometa ztratila, prohrál i Litvínov
Jaromír Jágr vstoupil do své 38. profesionální hokejové sezony v kariéře. Hned byl u výhry Kladna nad Vítkovicemi. Nastoupil ve čtvrté formaci a vypomáhal při přesilovkách. Kometa Brno odmítla posun na první místo tabulky poté, co prohrála na domácím ledě s Mladou Boleslaví. Pardubice schytaly těžký direkt od Liberce 0:5 a Litvínov nezabral po odvolání trenéra Michala Broše ani v Karlových Varech.
Podrobnosti připravujeme...
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|15
|9
|0
|2
|4
|42:38
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|5
Plzeň
|14
|7
|1
|2
|4
|30:25
|25
|6
Liberec
|15
|8
|0
|1
|6
|37:35
|25
|7
Pardubice
|15
|6
|2
|1
|6
|44:38
|23
|8
K. Vary
|15
|7
|0
|1
|7
|32:34
|22
|9
Olomouc
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|10
M. Boleslav
|15
|5
|1
|1
|8
|31:39
|18
|11
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|12
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|13
Kladno
|15
|4
|1
|3
|7
|32:42
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž