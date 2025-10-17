Předplatné

Jágr při návratu pomohl k výhře nad Vítkovicemi. Kometa ztratila, prohrál i Litvínov

Jaromír Jágr se snaží obejít Jakuba Zbořila z Vítkovic
Jaromír Jágr se snaží obejít Jakuba Zbořila z VítkovicZdroj: Michal Beránek / Sport
Jaromír Jágr zahájil svou 38. profesionální sezonu
Jaromír Jágr nastoupil ve čtvrtém útoku
Jaromír Jágr se soustředí
Jaromír Jágr drží puk před Anthony Nellisem z Vítkovic
Zleva Jakub Zbořil z Vítkovic drží puk před Jaromírem Jágrem
Jaromír Jágr v akci
Jan Hladonik z Vítkovic dotírá na Jakuba Konečného z Kladna
Tipsport extraliga
Jaromír Jágr vstoupil do své 38. profesionální hokejové sezony v kariéře. Hned byl u výhry Kladna nad Vítkovicemi. Nastoupil ve čtvrté formaci a vypomáhal při přesilovkách. Kometa Brno odmítla posun na první místo tabulky poté, co prohrála na domácím ledě s Mladou Boleslaví. Pardubice schytaly těžký direkt od Liberce 0:5 a Litvínov nezabral po odvolání trenéra Michala Broše ani v Karlových Varech. 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno15902442:3829
3Č. Budějovice14900548:3127
4Vítkovice15631546:3825
5Plzeň14712430:2525
6Liberec15801637:3525
7Pardubice15621644:3823
8K. Vary15701732:3422
9Olomouc14701632:3522
10M. Boleslav15511831:3918
11Sparta14510838:3717
12Mountfield13340631:3317
13Kladno15413732:4217
14Litvínov152011222:547
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
