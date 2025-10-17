Předplatné

ONLINE: Jágr poprvé v akci proti Vítkovicím. Kometa chce zpět do čela. Litvínov bez Broše

Jaromír Jágr se chystá na první zápas v sezoně
Jaromír Jágr se chystá na první zápas v sezoněZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Hráči Komety slaví gól
Tipsport extraliga
Páteční hokejový program tentokrát nabízí pouze čtyři zápasy, ale s jedním velkým návratem. První zápas v sezoně má totiž odehrát Jaromír Jágr. Třiapadesátiletý matador figuruje v sestavě Kladna proti Vítkovicím. Mistrovská Kometa se může vrátit na první místo, stačí ji získat bod v duelu s Mladou Boleslaví. Poslední Litvínov po konci kouče Michala Broše startuje v Karlových Varech. Pardubice sužované rozsáhlou marodkou bojují s Libercem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno14902341:3429
3Č. Budějovice14900548:3127
4Vítkovice14631445:3525
5Plzeň14712430:2525
6Pardubice14621544:3323
7Liberec14701632:3522
7Olomouc14701632:3522
9K. Vary14601729:3419
10Sparta14510838:3717
11Mountfield13340631:3317
12M. Boleslav14411827:3815
13Kladno14313729:4114
14Litvínov142011122:517
