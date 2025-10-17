Liberecká kočka a pardubická myš. Dynamo schytalo debakl 0:5! Zářili Galvas s Pérezem
Prohrát se může, ovšem po výkonu s patřičnými parametry. I nadupané Pardubice mohou padnout, ale rozhodně ne tak jako v pátečním večeru. Tohle může mít nemalou dohru, nehledě na sedm zdravotních absencí v sestavě Dynama. To se v 15. extraligovém kole poklonilo náruživým libereckým fachmanům 0:5! Brankář Petr Kváča po výhře v Plzni vychytal druhé čisté konto v řadě, neinkasoval už 133 minut.
To podstatné a nejluxusnější se událo v prostředním dějství. V závěrečném úseku pobývala na ledě liberecká kočka a pardubická myš. Rozdíl v provedení akcí Bílých Tygrů oproti pokusům Dynama byl pro domácí až zahanbující. Lekce! Severočeši si mezi 35. a 40. minutou obstarali třígólový úprk do snového vedení 4:0, navíc po lahodných akcích.
Pro liberecký, ale i pro český hokej bylo fajn sledovat, v jakém stylu spolupracují 19letý obránce Tomáš Galvas s o rok starším útočníkem Jaromírem Pérezem. Při třetí gólové akcí si oba střízlíci před brankovištěm poradili i s drsnými hochy Johnem Ludvigem a Ondřejem Miklišem. Jejich obratnost a důvtip byla čítanková. Bravo, mládenci.
Talentovaný Galvas měl prsty i v prvním a čtvrtém gólu, ten z prvního dějství také stál za to. Takhle sehrát akci tři na tři? Páni, klobouk dolů, domácí hráči se jen dívali na ťukes, na jehož konci zabalil laskominu Filip Jansa. Galvas to gólově perfektně sehrál i s Radanem Lencem ve finiši prostřední části. „Budíček!“ znělo z ochozů.
Kváča začaroval Červenku
Byl to absolutní tygří den. Ti nepustili domácí hráče k tomu, aby předvedli kvalitu, díky níž jsou součástí Dynama. Zápas by se určitě odvíjel jinak, kdyby Roman Červenka v 9. minutě překonal u tyčky ležícího Petra Kváču, ten však mazáka začaroval tak, že reprezentační kapitán nebyl dlouho schopen pochopit, že netrefil cíl. Za stavu 0:1 měl ještě přesilovkovou šanci Lukáš Sedlák, ovšem minul.
Ale i kdyby mířil lépe, naproti stál Petr Kváča. Sálala z něj jistota. Co viděl, to měl. A co neviděl, to měl taky…
Na druhé straně Roman Will do poslední části vystřídal Tomáše Vomáčku a v dalším oslabení chytil snad dva góly, byl v plné permanenci. Kouč Pešán zamíchal s útočníky, ale k ničemu podstatnému to nevedlo, hosté si zkušeně pohlídali náramný výsledek, aby ke konci zvýraznili bolehlav pátou brankou.
Nedělní duel v Mladé Boleslavi se rázem stává velmi důležitým milníkem sezony, opakování dnešního představení by mohlo znamenat řez do týmu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|15
|9
|0
|2
|4
|42:38
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|5
Plzeň
|14
|7
|1
|2
|4
|30:25
|25
|6
Liberec
|15
|8
|0
|1
|6
|37:35
|25
|7
Pardubice
|15
|6
|2
|1
|6
|44:38
|23
|8
K. Vary
|15
|7
|0
|1
|7
|32:34
|22
|9
Olomouc
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|10
M. Boleslav
|15
|5
|1
|1
|8
|31:39
|18
|11
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|12
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|13
Kladno
|15
|4
|1
|3
|7
|32:42
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž