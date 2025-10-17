Kometa po prohře zůstává druhá. Liberec přejel Pardubice, Jágrův vítězný návrat
Jaromír Jágr vstoupil do své 38. profesionální hokejové sezony v kariéře. Hned byl u výhry Kladna nad Vítkovicemi v rámci 15. kola Tipsport extraligy. Nastoupil ve čtvrté formaci a vypomáhal při přesilovkách. Kometa Brno odmítla posun na první místo tabulky poté, co prohrála na domácím ledě s Mladou Boleslaví. Pardubice schytaly těžký direkt od Liberce 0:5 a Litvínov nezabral po odvolání trenéra Michala Broše ani v Karlových Varech.
Kladno - Vítkovice 3:1
Kladno, za které nastoupil poprvé v sezoně hrající spolumajitel Jaromír Jágr, zdolalo Vítkovice 3:1. Rytíři bodovali popáté za sebou, z toho počtvrté vyhráli. Ostravané neuspěli po sérii čtyř výher. Jágr ve věku 53 let a 244 dnů opět posunul rekord nejstaršího pravidelně hrajícího hráče v domácí nejvyšší soutěži. Premiéru v barvách Rytířů si odbyl švédský brankář Oscar Dansk.
Pardubice - Liberec 0:5
Dynamo doma podruhé za sebou nebodovalo, Bílí Tygři ho porazili i podruhé v sezoně. Čisté konto udržel podruhé za sebou brankář Petr Kváča, potřeboval na něj 29 úspěšných zásahů. Gól a dvě asistence zaznamenal obránce Tomáš Galvas, branku a nahrávku útočník Jaromír Pérez. Poprvé v extralize za Dynamo nastoupil útočník Matěj Pekař, který už stihl po návratu z Německa do Česka středeční duel za pardubický B-tým.
Kometa Brno - Mladá Boleslav 1:4
Obhájce titulu z Brna neuspěl po třech předchozích výhrách a odmítl návrat na první místo neúplné tabulky. O druhé výhře Středočechů za sebou rozhodl dvěma góly Pavol Skalický, Bruslaři se posunuli na 10. příčku.
Karlovy Vary - Litvínov 3:0
Západočeši zabrali po čtyřech zápasech bez bodu, i druhé podkrušnohorské derby sezony vyhráli s čistým kontem. Stejně jako 12. září na litvínovském ledě při triumfu 4:0 ho udržel Dominik Frodl, dnes na něj potřeboval 29 úspěšných zásahů. Vítězný gól dal po 124 sekundách duelu útočník Nicholas Jones. Hosté prohráli podeváté za sebou, připsali si za tu dobu jediný bod a na třinácté Kladno mají už desetibodové manko.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|15
|9
|0
|2
|4
|42:38
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|5
Plzeň
|14
|7
|1
|2
|4
|30:25
|25
|6
Liberec
|15
|8
|0
|1
|6
|37:35
|25
|7
Pardubice
|15
|6
|2
|1
|6
|44:38
|23
|8
K. Vary
|15
|7
|0
|1
|7
|32:34
|22
|9
Olomouc
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|10
M. Boleslav
|15
|5
|1
|1
|8
|31:39
|18
|11
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|12
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|13
Kladno
|15
|4
|1
|3
|7
|32:42
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž