Kometa po prohře zůstává druhá. Liberec přejel Pardubice, Jágrův vítězný návrat

PRVNÍ DOJEM: Ruce a myšlenku Jágr pořád má. Udrží si místo v sestavě? Kladno půjde nahoru
Jaromír Jágr zahájil svou 38. profesionální sezonu
Jaromír Jágr nastoupil ve čtvrtém útoku
Jaromír Jágr se soustředí
Jaromír Jágr drží puk před Anthony Nellisem z Vítkovic
Zleva Jakub Zbořil z Vítkovic drží puk před Jaromírem Jágrem
Jaromír Jágr v akci
Tipsport extraliga
Jaromír Jágr vstoupil do své 38. profesionální hokejové sezony v kariéře. Hned byl u výhry Kladna nad Vítkovicemi v rámci 15. kola Tipsport extraligy. Nastoupil ve čtvrté formaci a vypomáhal při přesilovkách. Kometa Brno odmítla posun na první místo tabulky poté, co prohrála na domácím ledě s Mladou Boleslaví. Pardubice schytaly těžký direkt od Liberce 0:5 a Litvínov nezabral po odvolání trenéra Michala Broše ani v Karlových Varech. 

Kladno - Vítkovice 3:1

Kladno, za které nastoupil poprvé v sezoně hrající spolumajitel Jaromír Jágr, zdolalo Vítkovice 3:1. Rytíři bodovali popáté za sebou, z toho počtvrté vyhráli. Ostravané neuspěli po sérii čtyř výher. Jágr ve věku 53 let a 244 dnů opět posunul rekord nejstaršího pravidelně hrajícího hráče v domácí nejvyšší soutěži. Premiéru v barvách Rytířů si odbyl švédský brankář Oscar Dansk.

Pardubice - Liberec 0:5

Dynamo doma podruhé za sebou nebodovalo, Bílí Tygři ho porazili i podruhé v sezoně. Čisté konto udržel podruhé za sebou brankář Petr Kváča, potřeboval na něj 29 úspěšných zásahů. Gól a dvě asistence zaznamenal obránce Tomáš Galvas, branku a nahrávku útočník Jaromír Pérez. Poprvé v extralize za Dynamo nastoupil útočník Matěj Pekař, který už stihl po návratu z Německa do Česka středeční duel za pardubický B-tým. 

Kometa Brno - Mladá Boleslav 1:4

Obhájce titulu z Brna neuspěl po třech předchozích výhrách a odmítl návrat na první místo neúplné tabulky. O druhé výhře Středočechů za sebou rozhodl dvěma góly Pavol Skalický, Bruslaři se posunuli na 10. příčku.

Karlovy Vary - Litvínov 3:0

Západočeši zabrali po čtyřech zápasech bez bodu, i druhé podkrušnohorské derby sezony vyhráli s čistým kontem. Stejně jako 12. září na litvínovském ledě při triumfu 4:0 ho udržel Dominik Frodl, dnes na něj potřeboval 29 úspěšných zásahů. Vítězný gól dal po 124 sekundách duelu útočník Nicholas Jones. Hosté prohráli podeváté za sebou, připsali si za tu dobu jediný bod a na třinácté Kladno mají už desetibodové manko.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno15902442:3829
3Č. Budějovice14900548:3127
4Vítkovice15631546:3825
5Plzeň14712430:2525
6Liberec15801637:3525
7Pardubice15621644:3823
8K. Vary15701732:3422
9Olomouc14701632:3522
10M. Boleslav15511831:3918
11Sparta14510838:3717
12Mountfield13340631:3317
13Kladno15413732:4217
14Litvínov152011222:547
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
