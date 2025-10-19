ONLINE: Sparta ve šlágru čelí Kometě, Kladno hraje v Hradci. Třinec hájí první místo
Hokejový víkend se loučí šesti zápasy 16. kola Tipsport extraligy. Největším lákadlem je od 16.00 bezpochyby šlágr mezi Spartou a Kometou Brno. S úřadujícím mistrem na dálku o první místo bojuje Třinec proti Liberci. Pardubice po výprasku 0:5 od Bílých Tygrů hrají v Mladé Boleslavi. Kladno se představuje v Hradci Králové. Na programu jsou také zápasy v Českých Budějovicích a Olomouci. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|15
|9
|0
|2
|4
|42:38
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|5
Plzeň
|14
|7
|1
|2
|4
|30:25
|25
|6
Liberec
|15
|8
|0
|1
|6
|37:35
|25
|7
Pardubice
|15
|6
|2
|1
|6
|44:38
|23
|8
K. Vary
|15
|7
|0
|1
|7
|32:34
|22
|9
Olomouc
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|10
M. Boleslav
|15
|5
|1
|1
|8
|31:39
|18
|11
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|12
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|13
Kladno
|15
|4
|1
|3
|7
|32:42
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž