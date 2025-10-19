Předplatné

ONLINE: Sparta ve šlágru čelí Kometě, Kladno hraje v Hradci. Třinec hájí první místo

Střídačka Sparty pod vedením kouče Jaroslava Nedvěda
Střídačka Sparty pod vedením kouče Jaroslava NedvědaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Daniel Audette z Kladna (třetí zleva) přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráčů
Potyčka u branky Karlových Varů.
Jaromír Jágr rozehrál svůj 38. sezonu
Hokejisté Liberce slaví za brankářem Tomáše Vomáčkou
Brankář Aleš Stezka z Brna
Brankář Tomáš Vomáčka z Pardubic
Jaromír Jágr (uprostřed) rozehrál svůj 38. sezonu
Hokejový víkend se loučí šesti zápasy 16. kola Tipsport extraligy. Největším lákadlem je od 16.00 bezpochyby šlágr mezi Spartou a Kometou Brno. S úřadujícím mistrem na dálku o první místo bojuje Třinec proti Liberci. Pardubice po výprasku 0:5 od Bílých Tygrů hrají v Mladé Boleslavi. Kladno se představuje v Hradci Králové. Na programu jsou také zápasy v Českých Budějovicích a Olomouci. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.54.192.37Detail
LIVE
--Tipsport24.283.2Detail
LIVE
--Tipsport3.314.411.83Detail
LIVE
--Tipsport1.824.313.58Detail
LIVE
--Tipsport24.193.09Detail
LIVE
--Tipsport2.354.152.54Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno15902442:3829
3Č. Budějovice14900548:3127
4Vítkovice15631546:3825
5Plzeň14712430:2525
6Liberec15801637:3525
7Pardubice15621644:3823
8K. Vary15701732:3422
9Olomouc14701632:3522
10M. Boleslav15511831:3918
11Sparta14510838:3717
12Mountfield13340631:3317
13Kladno15413732:4217
14Litvínov152011222:547
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

