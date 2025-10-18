Mandát po debaklu od Liberce: Ostuda, neakceptovatelný výkon. Je pravda, že...
Jakmile si vyslechli pískot otrávených pardubických fanoušků, zavřeli se na dlouhé minuty v kabině, aby si ujasnili, že takhle to dál fakt nepůjde. Pokud má tým Dynama v sobě pud sebezáchovy, bude muset doma výrazně přidat. Stesky na kádr oslabený zraněnými hráči neobstojí. „V pátek sem přijde 9800 lidí a my podáme takový výkon… Je to neakceptovatelné,“ hněval se po výprasku 0:5 od Liberce útočník Jan Mandát, v poslední době neproduktivní.
Co to bylo za zápas z vaší strany?
„Zápas blbec. Hodně. Už od první třetiny nám nešly nohy, zbytečně jsme předržovali puky, soupeř nás trestal. Od nás velmi špatný výkon.“
Za stavu 0:1 se určitě dalo ještě pomýšlet na body, ale jakmile vám Liberec mezi 35. a 40. minutou nasypal tři další góly, bylo zřejmé, kdo odejde jako vítěz. Cítili jste, že je to v pytli?
„To ani ne. Po druhé třetině jsme si stále říkali, že to není ztracené, už jsme to tady jednou zažili s Třincem (z 0:4 na 4:4, nakonec 4:5). My víme, co jsme doma schopní odehrát, ale poslední zápasy nám vůbec nejdou. Za mě je to ostuda před domácími fanoušky. V pátek sem přijde 9800 lidí a my podáme takový výkon… Je to neakceptovatelné.“
Když víte, že zápas tlačíte do kopce a soupeř má výrazně navrch, co se s tím pokoušíte udělat?
„Chce to zjednodušit, nepředržovat puky. Přijde mi, že z přemíry snahy chce každý udělat něco navíc a pak to vypadá, jak to vypadá. Jenže pokud to nejde, dějí se chyby. Říkali jsme si, že to musíme zjednodušit, ale… Byl to fakt špatný výkon. Musíme na to zapomenout, v sobotu se na to podíváme a musíme jít dál. Zápasy jdou rychle po sobě. Každopádně takovéto výkony doma nemůžeme předvádět.“
Chyběl hráč, který by to nakopl?
„Máme dost zkušený a dost dobrý tým na to, abychom hráli dobře. Já sám poslední zápasy nehraju tak, jak bych měl. Vím to. Musím se zlepšit. Dal jsem asi čtyři góly v pěti utkáních a od té doby nic. Jsem tu od toho, abych střílel góly, dostal jsem takovou roli. Ale nedávám je. Snažím se na tom pracovat, chce to trpělivost.“
V první formaci vás pak s Libercem vystřídal Jan Stránský, jak jste to vzal?
„Trenéři se s tím snažili něco udělat, beru to jako impuls. Stráňa hrál skvěle, šanci chytil za pačesy, zasloužil si to.“
Navíc gólman Petr Kváča v Pardubicích prokázal, že je ve formě.
„Ale my jsme mu to zas tak těžké neudělali. Jasně, je to kvalitní gólman, ale moc jsme mu to neztížili. Zamysleme se nad tím, ale zase ne moc dlouze. Je však potřeba dál makat.“
Doma vám to zprvu klapalo, proč to nejde teď?
„Nevím, nedokážu si to moc vysvětlit. Přijde mi, že venku hrajeme bojovný a jednoduchý hokej, ale doma nám to nejde. Jako kdybychom to tady chtěli hezkou hrou ukopat. Neříkám, že jsme v nějaké kritické situaci, to vůbec ne, ale víme, že se od nás očekává víc. Domácí zápasy musíme zvládat. V kabině jsme si k tomu něco řekli, ale opravdu nad tím nemůžeme trávit týden a říkat, co všechno jsme udělali špatně. Musíme se soustředit na neděli a vyhrát v Mladé Boleslavi.“
V extralize už dávno neplatí rozdělení týmů na favority a outsidery. Můžete si myslet, že zápas doma hravě zvládnete a ono vás to pořádně vytrestá…
„My nic nepodceňujeme, i když to třeba proti Liberci mohlo tak vypadat. Ale je pravdou, že letos je ta tabulka tak vyrovnaná, že každý může porazit každého. Taky dobře víme, jak se proti nám chce každý vytáhnout, takže pro nás je těžký opravdu každý zápas.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|15
|9
|0
|2
|4
|42:38
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|5
Plzeň
|14
|7
|1
|2
|4
|30:25
|25
|6
Liberec
|15
|8
|0
|1
|6
|37:35
|25
|7
Pardubice
|15
|6
|2
|1
|6
|44:38
|23
|8
K. Vary
|15
|7
|0
|1
|7
|32:34
|22
|9
Olomouc
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|10
M. Boleslav
|15
|5
|1
|1
|8
|31:39
|18
|11
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|12
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|13
Kladno
|15
|4
|1
|3
|7
|32:42
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž