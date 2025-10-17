Návrat napodruhé vyšel, Jágr začal sezonu výhrou. Čest být tu s ním, zářil švédský gólman
Z kabiny vyšel až na konci špalíru hráčů, jak má ve zvyku. Poté naskočil na led, projel mezi kahany s ohněm a po několika obloučcích se postavil na modrou čáru co nejblíže ke střídačce. Legenda je zpátky, Jaromír Jágr na druhý pokus naskočil do 38. profesionální sezony v kariéře. Kladnu pomohl ze čtvrté lajny k výhře 3:1 nad Vítkovicemi. „Je jeden z hráčů, na které moje generace koukala, slýchali jsme, jak je legendární. Je jenom jeden Jágr a je čest být tu s ním,“ zářil po debutu švédský brankář Rytířů Oscar Dansk.
Na konci září se jméno Jaromír Jágr objevilo poprvé v extraligové sezoně na soupisce Kladna. Legenda si odbyla tradiční rozcvičku na gumě se závažími, v plné výstroji vyjela i na týmové rozbruslení. Dál to ale nešlo. Obnovené svalové zranění nepustilo číslo 68 do akce, start se znovu odložil.
Nakonec jen o 17 dnů. Jágr se v pátek večer vrátil do kladenské sestavy proti Vítkovicím, na ledě se objevil až se zbytkem týmu na obvyklém rozbruslení. Tentokrát se neobjevil žádný trabl, který by očekávaný comeback zhatil. Druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL se vrhl do soutěžního tempa ve věku 53 let a 244 dní a poprvé od 2. března letošního roku.
„Legenda nastoupila, klobouk dolů, co v těchhle letech Jarda dokáže, jak se připraví. Kluky jsme jenom upozornili, že je v sestavě,“ vykládal po zápase asistent vítkovického trenéra Aleš Krátoška.
Na ledě strávil Jágr lehce přes deset minut, z plánované porce mu hodně ukrojila řádka vyloučení na kladenské straně. V přesilovkách ale číslo 68 zase ukazovalo svoji genialitu. Dobrou šanci připravilo Adamu Barešovi a ve třetí třetině nebezpečně pálilo z pravého kruhu. „Platí u něj, že má hru neskutečně načtenou a všechno vidí. Když nám říká poznatky a různé detaily, všichni se snažíme poslouchat a brát si to. Je to znát,“ popisoval útočník Jakub Konečný a připustil, že zkušený hráč přináší do šatny i pohodu.
„V kabině dokáže udělat vtípečky, nálada je s ním dobrá. Má jednu oblíbenou písničku, kterou pouští vždycky před zápasem. Je to od Kaliho Pohoda,“ prozradil forvard.
Jágr po návratu nebodoval, Rytíři ale tentokrát jeho příspěvek nepotřebovali. Po dobrém vstupu odskočili, a když soupeř vyrovnal, rozhodli ve speciálních týmech. Konečný se trefil v oslabení a Daniel Audette využil přesilovku. Bývalý gólman NHL Oscar Danks odstartoval v Kladně jistým výkonem a inkasoval jen z hole Jana Hladonika.
„Držel nás celý zápas, podal velmi dobrý výkon. Byl jistý, nepadaly z něj puky,“ chválil poslední posilu trenér David Čermák. „Kluci to pro mě udělali jednodušší, předvedli hodně obětavých bloků. Tak se vyhrávají zápasy,“ dodal k jeho slovům Švéd.
Po příchodu ze zámoří naskočil proti soupeři, který v minulém kole vyprovodil Litvínov osmi góly. Na ČEZ stadionu však Vítkovice nedokázaly na výkon navázat. „V zápasech jsou někdy situace, kdy to jde samo, potom zase nastane zápas, kdy to samo nejde. A vy tomu musíte jít naproti. To tam dneska z naší strany nebylo,“ hodnotil Krátoška.
Sportovně přiznal, že Rytíři slavili zaslouženě. „Šli si za vítězstvím, nakonec to i v jejich prospěch dopadlo a tři body zůstaly na Kladně. Byli důrazní, zarputilí. Z naší strany to bylo málo, byly tam velké rezervy,“ uznal vítkovický trenér.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2
Brno
|15
|9
|0
|2
|4
|42:38
|29
|3
Č. Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|5
Plzeň
|14
|7
|1
|2
|4
|30:25
|25
|6
Liberec
|15
|8
|0
|1
|6
|37:35
|25
|7
Pardubice
|15
|6
|2
|1
|6
|44:38
|23
|8
K. Vary
|15
|7
|0
|1
|7
|32:34
|22
|9
Olomouc
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|10
M. Boleslav
|15
|5
|1
|1
|8
|31:39
|18
|11
Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|12
Mountfield
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|13
Kladno
|15
|4
|1
|3
|7
|32:42
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž