Předplatné

Sparta ovládla šlágr proti Kometě, Kladno padlo v Hradci. Třinec je dál první

Hradecký útočník Martin Kohout překonává brankáře Adama Brízgalu z Kladna
Hradecký útočník Martin Kohout překonává brankáře Adama Brízgalu z KladnaZdroj: Michal Beránek / Sport
Hradečtí hokejisté se radují z úvodní branky utkání proti Kladnu, kterou vstřelil Dávid Mudrák
Pardubický brankář Roman Will se raduje z výhry a čistého konta na ledě Mladé Boleslavi
Sparťanský obránce Mark Pysyk překonává Jana Kavana z Komety
Kanadský útočník Carsen Twarynski vstřelil svůj první gól v české extralize
Michal Řepík zvyšoval v polovině utkání už na 3:0 pro Spartu
Kladenský forvard Adam Bareš se pokouší dostat ke kotouči přes Jakuba Poura z Mountfieldu HK
Pardubický útočník Lukáš Sedlák se v této šanci nedokázal prosadit
24
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (1)

Sparta uspěla ve šlágru 16. kola Tipsport extraligy proti Kometě Brno, úřadující mistr padl v hlavním městě 1:4. Pardubice po pátečním debaklu od Bílých Tygrů zabraly a vyhrály 2:0 v Mladé Boleslavi. Třinec uhájil vedoucí pozici výhrou 1:0 na ledě Liberce. Jaromír Jágr nastoupil podruhé v sezoně, k vítězství v Hradci Králové ovšem nepomohl, Mountfield slavil 4:1.

Sparta - Kometa 4:1

Vypadá to, že se Sparta začíná rozjíždět. Pražané po pěti prohrách v řadě dokázali podruhé za sebou zvítězit. Po triumfu nad Českými Budějovicemi dokázali ovládnout i šlágr kola proti Kometě Brno. Na vítězství nad úřadujícími mistry se dvěma góly podílel kanadský obránce Mark Pysyk. Rozhodla především druhá třetina, ve které domácí vstřelili tři góly.

Mladá Boleslav - Pardubice 0:2

Mladé Boleslavi se dál nedaří na domácím ledě, v této sezoně Bruslaři prohráli už šestý z osmi duelů před vlastními fanoušky. Naopak Dynamo uspělo po dvou porážkách a oklepalo se po pátečním debaklu od Liberce. Druhým čistým kontem v sezoně se na tom podílel Roman Will, dvě asistence si připsal Roman Červenka.

Mountfield HK - Kladno 4:1

Mountfield HK se začíná zvedat, vyhrál popáté za sebou, i když teprve podruhé v tomto období získal tři body. K poměrně hladké výhře 4:1 nad Kladnem pomohl dvěma góly útočník Martin Kohout. Rytíři poprvé po pěti zápasech nebodovali, podruhé v sezoně nastoupil za hosty Jaromír Jágr.

Liberec - Třinec 0:1

Oceláři potvrdili skvělou formu, když vyhráli deváté z posledních deseti utkání a osamostatnili se v čele extraligové tabulky. Na druhou Kometu mají Slezané náskok tří bodů. Naopak Severočeši nedokázali navázat na výhry z Plzně a Pardubic, ve kterých navíc neinkasovali. O hubené výhře Ocelářů rozhodl již ve 4. minutě svou trefou Daniel Kurovský, brankář Marek Mazanec vychytal druhé čisté konto v probíhajícím ročníku.

Motor ČB - Plzeň 0:3

Plzeň zabrala po dvou prohrách, Motor prohrál třetí z posledních čtyř zápasů.

Olomouc - Karlovy Vary 5:3

Olomouc vyhrála na svém ledě po třech zápasech, o rozdílovou branku se v 58. minutě postaral Lukáš Nahodil, který nerozhodné skóre překlopil na stranu Hanáků. Energii nepomohly k bodům ani dvě využité přesilovky a po páté porážce z posledních šesti duelů klesla na devátou pozici.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
01Detail
LIVE
41Detail
LIVE
02Detail
LIVE
41Detail
LIVE
03Detail
LIVE
53Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec14921245:3032
2Brno16902543:4229
3Plzeň15812433:2528
4Č. Budějovice15900648:3427
5Pardubice16721646:3826
6Vítkovice15631546:3825
7Liberec16801737:3625
8Olomouc15801637:3825
9K. Vary16701835:3922
10Sparta15610842:3820
11Mountfield14440635:3420
12M. Boleslav16511931:4118
13Kladno16413833:4617
14Litvínov152011222:547
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů