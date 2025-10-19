Třinec odskočil v čele extraligy. Tygry deptal stoprocentní Mazanec, rozhodl jediný gól
Devět minut před koncem minul v přesilovce odkrytý kout brány a zklamaně zvedl oči ke stropu arény. Kapitán Radim Šimek ani zbytek libereckého týmu nenašel recept na pevnou třineckou defenzivu a na domácím ledě padl 0:1. Gólman Marek Mazanec potvrdil pozici momentálně nejlepšího brankáře hokejové extraligy. „Jsem rád, že se daří, to je jasné. Je to jedno s druhým. Moje čísla, to je vizitka celého týmu,“ vyprávěl v dobré náladě po skvělém představení s 41 zákroky.
Už ve čtvrté minutě zůstal před brankovištěm osamocený Daniel Kurovský a pohotovou dorážkou Kochovy střely otevřel skóre zápasu. Třinec potrestal špatné rozebrání hráčů ze strany domácích a rychle šel do vedení. Od té chvíle? Jedna neproměněná šance za druhou, dobré zákroky brankářů a nakonec uhájená nula Marka Mazance. Jeho protějšek Petr Kváča ztratil neprůstřelnost po 135 minutách a 35 sekundách, další puk už za svá záda také nepustil.
„Máme nula bodů. Hra nebyla špatná, vytvářeli jsme si šance, ale produktivita není úplně ideální. Určitě nemůžeme být spokojení,“ komentoval po utkání liberecký kapitán Radan Lenc.
Se spoluhráči zasypal branku Ocelářů 41 střelami. Mazanec ale všechny puky posbíral. „Kluci mi strašně pomohli, takže tam zas tolik práce nebylo. Nevím teda, jak to dopadlo na střely, ale po zápase se cítím dobře,“ usmíval se dobře naladěný brankář Třince.
Údaj o střeleckých pokusech Bílých Tygrů ho překvapil. „Fakt? Aha. Ale cítím se po zápase dobře, kluci mi pomáhali. Necítil jsem, že bych byl pod tlakem. Byla tam maximálně jedna střela a k dorážce už se nedostali. Beci dělali, co měli,“ pochvaloval si.
V zápase přečkal dvě klíčové chvíle, kdy právě na něm stál třinecký úspěch nejvíc. Už v první třetině vychytal trestné střílení z hole Lence, ve třetí části zase přestál takřka minutové oslabení tří proti pěti. „Měl jsem Lencíka trošku načteného. Ale viděl jsem, že se tam dlouho baví s Kvakym, takže mi bylo jasné, že neudělá ani jeden ze svých nájezdů. Jenom jsem čekal, co udělá. Vystál jsem ho. Zajížděl jsem do brány, koukal mu do očí a čekal, kam bude koukat,“ popisoval třinecký hrdina trestné střílení.
Liberecký kapitán při něm naznačil kličku do bekhendu, pak si puk hodil na druhou stranu a chtěl zasouvat za beton. Jenže Mazanec udržel nohu na ledě a puk udržel před čarou. „Udělal jsem to, jak jsem chtěl, ale už jsem byl moc blízko, abych to zvedl. Nepovedlo se to. Málo jsem to přetáhl, abych ho víc vytáhl ke druhé tyči,“ litoval Lenc.
Se spoluhráči nenavázal na přesvědčivé vítězství 5:0 nad Pardubicemi, Tygři zapsali porážku po dvou vítězstvích. Třinec naopak vyhrál podeváté z deseti pokusů a osamostatnil se na prvním místě. „Spíš se soustředíme na to, jak hrajeme, než abychom koukali, jak jsme na tom v tabulce. To v dlouhodobém horizontu znamená úspěch. Samozřejmě víme, že jsme někde nahoře,“ prohlašoval Mazanec. S úspěšností 95,34 % je nejlepší v lize.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|14
|9
|2
|1
|2
|45:30
|32
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4
Č. Budějovice
|15
|9
|0
|0
|6
|48:34
|27
|5
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|6
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|7
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|8
Olomouc
|15
|8
|0
|1
|6
|37:38
|25
|9
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|10
Sparta
|15
|6
|1
|0
|8
|42:38
|20
|11
Mountfield
|14
|4
|4
|0
|6
|35:34
|20
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž