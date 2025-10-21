Co ukázal zápas Sparty s Třincem: rozdílové přesilovky, nepřesnosti i neuznaná prvotina
Hokejisté Třince v dohrávce patnáctého kola extraligy šokovali O2 arenu, když v závěrečné desetiminutovce vstřelili tři góly a Spartu porazili 4:1. Očekávaný zápas nabídl řadu důležitých momentů. Které patří mezi ty nejzajímavější?
Lepší v plném provozu
Na Spartě je znát nová energie, ale začala vlažně. Špatně kontrolovala kotouč a Třinec toho dokázal využít. Po nepovedeném pokusu o vyhození zachytil puk Richard Nedomlel, jeho nástřel usměrnil k tyči Oscar Flynn. Po brutálních ztrátách puku hasil Jakub Kovář několik svízelných situací. Jednou proti němu jel osamocený David Cienciala. Třinec se v plném provozu vyznal líp, i díky takovým maličkostem otáčel hru. Spartě nepřesnosti lámaly vaz. Mohlo být ale i hůř.
Horák zarazil hřebík
Marek Mazanec dokázal nad Spartou vyhrát po pěti porážkách za sebou. Chytil fazonu a má skvělá čísla. Zápas v O2 areně ukázal proč. Předvedl excelentní zákroky, Oceláři navíc důrazně drželi sparťany dál od houštiny před bránou. Domácí si dlouho nevytvořili slušnou šanci, zůstalo u ostřelování z dálky, se kterým si Mazanec poradil. Ze signálu po buly to však Spartě vyšlo. Michal Řepík nahodil ze slotu k brance, kam si sjel Roman Horák. Puk zarazil do brány jak hřebík.
Kubiesův odvolaný gól
Po zranění se Petr Sikora vrátil do sestavy Ocelářů, v útoku vedle Ciencialy a Martina Růžičky hrál čtvrtý zápas. Třinci chyběli zranění Daňo, Dravecký a z rodinných důvodů Libor Hudáček. Šanci dostal 19letý Matěj Kubiesa, který v Maxa lize nastřílel ve dvanácti zápasech za Frýdek-Místek deset gólů. Po šťastném odrazu si připsal premiérový zásah v extralize. Radost ale netrvala dlouho, po trenérské výzvě Sparty rozhodčí branku neuznali pro ofsajd. Dvířka třinecké střídačky zůstala v pořádku.
Trestoměřiči vrátili trička
Na hokej se přišli podívat i sparťanští fotbalisté, v hledišti seděl například Lukáš Haraslín. A byla to věru zábavnější podívaná než nedělní zápas se Slováckem. Hokej měl drajv a náboj. Třinec je právem v čele tabulky, Sparta ukazovala, že nepatří tam, kde je. O zábavu se postarala i obsluha na lavici časoměřičů, kam při vystřelování triček do hlediště doplachtilo snad pět zabalených suvenýrů. Muži za stoly je posbírali a poctivě vrátili mezi diváky, jimž patřily.
Vymáchané přesilovky
V první třetině vládl Třinec, po přestávce sparťané zlepšili útočnou aktivitu. Taky měli tři přesilovky, ale ani jednu nevyužili. Jedenáct minut před koncem hrací doby zasáhl Adam Raška na středu hřiště Ondřeje Romana. Rozhodčí po přezkumu u videa vyhodnotili jeho zásah jako faul kolenem a poslali ho do kabiny. V nabídnuté pětiminutové převaze domácí vymáchali Tomáš Kundrátek a Ondřej Kovařčík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|10
|2
|1
|2
|49:31
|35
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4
Olomouc
|16
|9
|0
|1
|6
|40:40
|28
|5
Č. Budějovice
|16
|9
|0
|0
|7
|48:37
|27
|6
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|7
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|8
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|9
Mountfield
|15
|5
|4
|0
|6
|38:34
|23
|10
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|11
Sparta
|16
|6
|1
|0
|9
|43:42
|20
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|16
|2
|0
|1
|13
|24:57
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž