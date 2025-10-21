Předplatné

Co ukázal zápas Sparty s Třincem: rozdílové přesilovky, nepřesnosti i neuznaná prvotina

Konflikt před brankou Sparty
Konflikt před brankou SpartyZdroj: ČTK / Vondrouš Roman
Hokejisté Třince se radují z výhry nad Spartou
Konflikt před střídačkou Třince
Brankář Sparty Jakub Kovář inkasuje proti Třinci
Ondřej Kovařčík z Třince se raduje z branky proti Spartě
Michal Kovařčík z Třince střílí gól do prázdné branky Sparty
Oceláři slaví branku v síti Sparty
David Vitouch stíhá Martina Růžičku
14
Fotogalerie
Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (1)

Hokejisté Třince v dohrávce patnáctého kola extraligy šokovali O2 arenu, když v závěrečné desetiminutovce vstřelili tři góly a Spartu porazili 4:1. Očekávaný zápas nabídl řadu důležitých momentů. Které patří mezi ty nejzajímavější?

Lepší v plném provozu

Na Spartě je znát nová energie, ale začala vlažně. Špatně kontrolovala kotouč a Třinec toho dokázal využít. Po nepovedeném pokusu o vyhození zachytil puk Richard Nedomlel, jeho nástřel usměrnil k tyči Oscar Flynn. Po brutálních ztrátách puku hasil Jakub Kovář několik svízelných situací. Jednou proti němu jel osamocený David Cienciala. Třinec se v plném provozu vyznal líp, i díky takovým maličkostem otáčel hru. Spartě nepřesnosti lámaly vaz. Mohlo být ale i hůř.

Horák zarazil hřebík

Marek Mazanec dokázal nad Spartou vyhrát po pěti porážkách za sebou. Chytil fazonu a má skvělá čísla. Zápas v O2 areně ukázal proč. Předvedl excelentní zákroky, Oceláři navíc důrazně drželi sparťany dál od houštiny před bránou. Domácí si dlouho nevytvořili slušnou šanci, zůstalo u ostřelování z dálky, se kterým si Mazanec poradil. Ze signálu po buly to však Spartě vyšlo. Michal Řepík nahodil ze slotu k brance, kam si sjel Roman Horák. Puk zarazil do brány jak hřebík.

Kubiesův odvolaný gól

Po zranění se Petr Sikora vrátil do sestavy Ocelářů, v útoku vedle Ciencialy a Martina Růžičky hrál čtvrtý zápas. Třinci chyběli zranění Daňo, Dravecký a z rodinných důvodů Libor Hudáček. Šanci dostal 19letý Matěj Kubiesa, který v Maxa lize nastřílel ve dvanácti zápasech za Frýdek-Místek deset gólů. Po šťastném odrazu si připsal premiérový zásah v extralize. Radost ale netrvala dlouho, po trenérské výzvě Sparty rozhodčí branku neuznali pro ofsajd. Dvířka třinecké střídačky zůstala v pořádku.

Trestoměřiči vrátili trička

Na hokej se přišli podívat i sparťanští fotbalisté, v hledišti seděl například Lukáš Haraslín. A byla to věru zábavnější podívaná než nedělní zápas se Slováckem. Hokej měl drajv a náboj. Třinec je právem v čele tabulky, Sparta ukazovala, že nepatří tam, kde je. O zábavu se postarala i obsluha na lavici časoměřičů, kam při vystřelování triček do hlediště doplachtilo snad pět zabalených suvenýrů. Muži za stoly je posbírali a poctivě vrátili mezi diváky, jimž patřily.

Vymáchané přesilovky

V první třetině vládl Třinec, po přestávce sparťané zlepšili útočnou aktivitu. Taky měli tři přesilovky, ale ani jednu nevyužili. Jedenáct minut před koncem hrací doby zasáhl Adam Raška na středu hřiště Ondřeje Romana. Rozhodčí po přezkumu u videa vyhodnotili jeho zásah jako faul kolenem a poslali ho do kabiny. V nabídnuté pětiminutové převaze domácí vymáchali Tomáš Kundrátek a Ondřej Kovařčík.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec151021249:3135
2Brno16902543:4229
3Plzeň15812433:2528
4Olomouc16901640:4028
5Č. Budějovice16900748:3727
6Pardubice16721646:3826
7Vítkovice15631546:3825
8Liberec16801737:3625
9Mountfield15540638:3423
10K. Vary16701835:3922
11Sparta16610943:4220
12M. Boleslav16511931:4118
13Kladno16413833:4617
14Litvínov162011324:577
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů