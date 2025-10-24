Předplatné

Litvínov po 10 zápasech vyhrál. Vary - Sparta 4:3sn, Třinec upevnil první místo

Tolik znamenala výhra pro bratry Kašovy
Trenér Komety Kamil Pokorný během utkání proti Vítkovicím
Artur Odonnell Brendan z Brna (uprostřed) opouští bez přilby led
Litvínov otočil zápas proti Liberci
Karlovarská euforie z vedení proti Spartě
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Hokejový víkend otevřelo šest zápasů 17. kola Tipsport extraligy. Třinec navýšil vedení v čele tabulky proti Mladé Boleslavi, kterou porazil 2:0. Sparta podlehla Karlovým Varům 3:4 po nájezdech. Poslední Litvínov po 10 zápasech vyhrál proti Libereci 4:3 po prodloužení. Hradec Králové zvítězil v Plzni 3:2. Mistrovská Kometa smetla Vítkovice 4:1 a Kladno s Jaromírem Jágrem v sestavě porazilo Olomouc 3:2.

Třinec - Mladá Boleslav 2:1

Oceláři vyhráli pošesté za sebou a upevnili si první místo v tabulce. Lídr tabulky bodoval už podvanácté v řadě a z toho jedenáctkrát zvítězil. Brankáře Marka Mazance dělilo od třetího čistého konta v sezoně osm vteřin. Útočník Martin Růžička dosáhl díky dvěma asistencím na hranici 800 bodů v domácí nejvyšší soutěži .

Plzeň - Mountfield HK 2:3

Hradec Králové zvítězil na ledě Plzně 3:2 a připsal si již sedmou výhru za sebou.O osudu zápasu rozhodli Východočeši během 128 sekund první třetiny, když se dokázali třikrát gólově prosadit. Západočeši dokázali sice ještě do první sirény také skórovat, ale v dalším průběhu urputného souboje už přidali jedinou další branku. Domácí tak nebodovali před vlastními fanoušky potřetí v řadě.

Litvínov - Liberec 4:3pp

Verva prohrávala 0:2 i 1:3, přesto dokázala zápas s Bílými Tygry dostat do prodloužení. V něm rozhodl o vítězství 4:3 druhým gólem v zápase Ondřej Kaše, který zapsal celkem bilanci 2+2. Fanoušci domácích protestovali v polštině proti odchodu Orlenu z klubu a opustili kotel. Litvínov ukončil sérii deseti porážek.

Kometa Brno - Vítkovice 4:1

Kometa vyzrála na Vítkovice 4:1 a vrátila se na druhé místo tabulky. Obhájce titulu uspěl po dvou předchozích porážkách. K výhře Kometu přivedl dvěma góly kapitán Jakub Flek a svojí dvanáctou a třináctou trefou si upevnil vedení mezi extraligovými kanonýry. K první brance mu stačilo pouhých 16 sekund. Naopak Vítkovice prohrály potřetí v řadě a klesly na osmé místo.

Kladno - Olomouc 3:2

Rytíři zdolali Olomouc 3:2 a bodovali doma naplno potřetí za sebou, Hanákům naopak série tří výher bez ztráty skončila. Dvěma góly se na úspěchu Středočechů podílel útočník Daniel Audette. V domácí sestavě byl potřetí v sezoně legendární Jaromír Jágr, který opět nastoupil ve čtvrté útočné formaci.

Karlovy Vary - Sparta Praha 4:3sn

V Karlových Varech se týmy přetahovaly o vedení a zápas nakonec dospěl do nájezdů, kde o výhře domácích 4:3 rozhodl Ondřej Beránek. Před ním proměnil nájezd i sedmnáctiletý Petr Tomek.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
21Detail
LIVE
23Detail
LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE
41Detail
LIVE
32Detail
LIVE Sam. nájezdy
43Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec161121251:3238
2Brno171002547:4332
3Pardubice17821651:4029
4Plzeň16812535:2828
5Olomouc17901742:4328
6Č. Budějovice17900850:4227
7Mountfield16640641:3626
8Vítkovice17632651:4726
9Liberec17802740:4026
10K. Vary17711839:4224
11Sparta18621951:5023
12Kladno17513836:4820
13M. Boleslav175111032:4318
14Litvínov172111328:609
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

