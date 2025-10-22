Slávu Sparty zakalil kolaps. Kousal: Zbytečně jsme si to po*rali. Vadilo mu vedro
Sparťané se vrátili proti proudu času. Dresy jako vytržené z titulového roku 2006, před utkáním oslava hrdinů minulosti. Ceremoniál kolem vstupu pěti ikon Pražanů do klubu legend odšpuntoval utkání mezi domácími a Vítkovicemi. Aktuální mužstvo chtělo vzpomínky na zlaté doby přiživit na ledě, což se při stavu 4:0 dařilo náramně. Jenže přišel zádrhel, možná spíš bouračka. Vítkovice se dotáhly na 4:4, bonusový bod v prodloužení však vystřelil sparťan Jakub Krejčík.
Už po první třetině seděl startující brankář Vítkovic Lukáš Klimeš na střídačce jako divák. Mimo hrací plochu ho vyhnaly tři rychlé údery Sparty mezi desátou a čtrnáctou minutou, postupně slavili Mark Pysyk, Pavel Kousal i Filip Chlapík. Po předchozím nezdaru s Třincem 1:4 pro domácí vítaná změna.
Jakmile si v přesilové hře během druhé třetiny vyměnili dvě rychlé přihrávky Kousal a Tomáš Hyka, slavila O2 arena počtvrté. Prvně jmenovaný přidal šestý zásah v sezoně a vytáhl se na sdílené sedmé místo střelecké tabulky. Jenže pak si rudé „S“ začalo hladký průběh extrémně komplikovat.
„Vstup jsme měli dobrý, ale ve druhé třetině jsme udělali pár chyb, pak jsme se báli vyhrát. Zbytečně jsme si to posrali, měli jsme mít tři body. Oni už museli, my jsme si je nepohlídali. Všechny góly padly po našich chybách,“ lamentoval nad vyrovnáním hostů útočník Kousal.
Vítkovice pozdvihl zejména Anthony Nellis, již tradiční nebezpečí v sestavě Ostravanů. Druhý nejproduktivnější hráč soutěže se při šestnáctém startu vytasil dvěma asistencemi i gólem z přesilovky. Velký kus práce odvedl Jindřich Abdul, klíčový gól na 4:4 pak v 58. minutě zosnoval Marek Kalus a zakončující Marek Hrivík. Prodloužení patřilo Spartě.
„Na jednu stranu obrovská škoda. Troufnu si říct, že jsme měli brát tři body, ale bohužel. Po průběhu, jaký byl, je třeba zhodnotit i bod jako dobrý,“ zamýšlel se Abdul. „Jsme zklamaní, že jsme se vůbec dostali do takové situace, málem z toho ovšem byly všechny body. I jeden je pro nás velmi dobrý,“ doplnil hlavní kouč Václav Varaďa.
K závěrečné periodě domácí přistoupili hodně vlažně. Vítkovický účet v této fázi zápasu vyskočil nad 41 přesných střel. Hosté přiznávali, že jim ve stíhací jízdě pomohla únava Pražanů, kteří měli za sebou utkání s Třincem. Montérky navlékli podruhé za necelých 24 hodin vlivem termínových šachů kolem Ligy mistrů a Spengler Cupu.
„Přišlo mi, že v hale bylo strašné vedro. Zápasy jsou furt, člověk se jde sklouznout, druhý den se zase rozcvičuje a jde na utkání. Je to trošku jak v NHL,“ pokýval hlavou Kousal.
„Měli jsme šestý zápas za dvanáct dní. Chtěli jsme hrát malinko defenzivněji, ne tak agresivně v napadání. Přineslo to paradoxně ovoce. Dávali jsme víc puků do brankoviště. Pak přišly dvě netaktické věci, soupeře jsme zadarmo pustili na kontakt. A začaly ubývat síly, to je realita,“ přiznal v hodnocení domácí trenér Jaroslav Nedvěd.
Nakonec mohly vítězství jeho svěřenců oslavovat i přítomné legendy, bývalí útočníci Petr Ton, Jaroslav Hlinka a Ondřej Kratěna spolu s někdejšími obránci Janem Hanzlíkem a Františkem Ptáčkem. Páteř mistrovského týmu z roku 2006 si užila předzápasový ceremoniál, hráči posléze ikonám dopřáli dvojité potěšení, byť zkomplikované infarktovým závěrem.
Úspěchem v prodloužení pražský celek lehce ubral z náskoku modrobílých, kteří se po duelu ze sedmého místa naopak přiblížili Pardubicím. Sparta zůstává desátá.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|10
|2
|1
|2
|49:31
|35
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4
Olomouc
|16
|9
|0
|1
|6
|40:40
|28
|5
Č. Budějovice
|16
|9
|0
|0
|7
|48:37
|27
|6
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|7
Vítkovice
|16
|6
|3
|2
|5
|50:43
|26
|8
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|9
Mountfield
|15
|5
|4
|0
|6
|38:34
|23
|10
Sparta
|17
|6
|2
|0
|9
|48:46
|22
|11
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|16
|2
|0
|1
|13
|24:57
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž