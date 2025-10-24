Předplatné

Pardubicemi se šíří zvěst: Přijdou k nám hvězdy z Litvínova. Jen drb? Kluby reagují

Miroslav Horák
Tipsport extraliga
Není to zpráva, která by se šířila jako lavina, na druhou stranu – na tuhle spekulaci v Pardubicích nenarazíte rozhodně ojediněle. Spíš čím dál častěji. O co jde? O zvěst, že by Dynamo mělo či začít pracovat na příchodu Ondřeje a Davida Kašových z Litvínova. Web iSport disponuje informací, že i k některým hráčům týmu z východu Čech se tato zákulisní depeše dostala a různě si ji ověřují.

Mistr světa z Prahy Ondřej Kaše (29) je klíčovou postavou Vervy, absolutním lídrem týmu. Kadaňský rodák se před dvěma roky vrátil ze zámoří, kde během osmi let v NHL a včetně play off nabral 280 startů a 133 bodů. V ročníku 2023/24 vytáhl Litvínov k třetímu místu po základní části a do semifinále play off. Za celý ročník zapsal 61 bodů (24+37) ve stejném počtu mistráků, v tom minulém to i vinou zranění bylo o něco horší.

Před novou sezonou však musel podstoupit operaci a do praxe se vrátil teprve nedávno. Zdravotními indispozicemi v probíhajícím ročníku prošel i jeho o rok mladší bratr David, někdejší útočník Sparty či Philadelphia Flyers.

V hokejovém prostředí jsou všem dostatečné známé aktuální trable severočeského klubu, v němž po sezoně končí generální partner Orlen a s ním roční zhruba šedesátimilionová podpora. Bez ní se Litvínov nachází v patové, prakticky neřešitelné situaci. Navíc se přidává další akutní problém, jenž s mlhavou budoucností Vervy souvisí – aktuálně poslední příčka v extraligové tabulce a značná, už desetibodová ztráta na třinácté Kladno.

Dává logiku, že nejbohatší extraligové kluby větří příležitost a sondují situaci v terénu. Kdyby ne, nedělaly by svou práci dobře. Litvínovské těžkosti jsou šancí pro druhé.

Článek pokračuje pod infografikou.

Proto v hokejovém zákulisí sílí zprávy o eventuálních přesunech. Navíc se blíží období, kdy kluby a rovněž hráči chtějí mít jasno o své další budoucnosti počínaje sezonou 2026/27. Obvykle v listopadu a někdy i dříve startují jednání o dalších kontraktech. Jako jsme třeba viděli nyní v případě českobudějovického útočníka Nicka Olesena, jenž se v předstihu domluvil s Motorem na novém dvouletém kontraktu od května 2026 do dubna 2028.

Ondřeji i Davidovi Kašovým končí smlouvy až na jaře roku 2027. Nicméně: pokud Litvínov urychleně nesežene nového mecenáše s garancí příspěvku v desítkách milionů korun ročně, bude zle. Aktuálně jde Litvínovu o holý extraligový život, možná vůbec o hokejový jako takový.

S čímž otazníky kolem žlutočerné soupisky úzce souvisí. Jakmile v Litvínově a v Pardubicích dostali otázku ohledně budoucnosti bratrů Kašových, reagovali následovně:

Litvínov: „Na stole neleží žádná nabídka, jednání s nikým nevedeme, kontakt neproběhl. Není to na pořadu dne, Ondra a Davidem mají u nás smlouvu. Jejich kvality přesahují českou extraligu a patří mezi klenoty naší soutěže,“ odepsala mluvčí Lucie Mužíková.

Pardubice? „Na přestupové spekulace nechceme reagovat. O případném posilování kádru budeme stejně jako v poslední době informovat nejprve prostřednictvím našich komunikačních platforem,“ zvěstoval mluvčí Dynama Jan Mroviec.

Ondřej Kaše má v probíhající sezoně bilanci 0+2 a 6 minusových bodů z pěti utkání, David Kaše rovněž vlastní dvě gólové nahrávky a 7 záporných bodů v šesti zápasech.

