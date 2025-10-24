Pardubicemi se šíří zvěst: Přijdou k nám hvězdy z Litvínova. Jen drb? Kluby reagují
Není to zpráva, která by se šířila jako lavina, na druhou stranu – na tuhle spekulaci v Pardubicích nenarazíte rozhodně ojediněle. Spíš čím dál častěji. O co jde? O zvěst, že by Dynamo mělo či začít pracovat na příchodu Ondřeje a Davida Kašových z Litvínova. Web iSport disponuje informací, že i k některým hráčům týmu z východu Čech se tato zákulisní depeše dostala a různě si ji ověřují.
Mistr světa z Prahy Ondřej Kaše (29) je klíčovou postavou Vervy, absolutním lídrem týmu. Kadaňský rodák se před dvěma roky vrátil ze zámoří, kde během osmi let v NHL a včetně play off nabral 280 startů a 133 bodů. V ročníku 2023/24 vytáhl Litvínov k třetímu místu po základní části a do semifinále play off. Za celý ročník zapsal 61 bodů (24+37) ve stejném počtu mistráků, v tom minulém to i vinou zranění bylo o něco horší.
Před novou sezonou však musel podstoupit operaci a do praxe se vrátil teprve nedávno. Zdravotními indispozicemi v probíhajícím ročníku prošel i jeho o rok mladší bratr David, někdejší útočník Sparty či Philadelphia Flyers.
V hokejovém prostředí jsou všem dostatečné známé aktuální trable severočeského klubu, v němž po sezoně končí generální partner Orlen a s ním roční zhruba šedesátimilionová podpora. Bez ní se Litvínov nachází v patové, prakticky neřešitelné situaci. Navíc se přidává další akutní problém, jenž s mlhavou budoucností Vervy souvisí – aktuálně poslední příčka v extraligové tabulce a značná, už desetibodová ztráta na třinácté Kladno.
Dává logiku, že nejbohatší extraligové kluby větří příležitost a sondují situaci v terénu. Kdyby ne, nedělaly by svou práci dobře. Litvínovské těžkosti jsou šancí pro druhé.
Proto v hokejovém zákulisí sílí zprávy o eventuálních přesunech. Navíc se blíží období, kdy kluby a rovněž hráči chtějí mít jasno o své další budoucnosti počínaje sezonou 2026/27. Obvykle v listopadu a někdy i dříve startují jednání o dalších kontraktech. Jako jsme třeba viděli nyní v případě českobudějovického útočníka Nicka Olesena, jenž se v předstihu domluvil s Motorem na novém dvouletém kontraktu od května 2026 do dubna 2028.
Ondřeji i Davidovi Kašovým končí smlouvy až na jaře roku 2027. Nicméně: pokud Litvínov urychleně nesežene nového mecenáše s garancí příspěvku v desítkách milionů korun ročně, bude zle. Aktuálně jde Litvínovu o holý extraligový život, možná vůbec o hokejový jako takový.
S čímž otazníky kolem žlutočerné soupisky úzce souvisí. Jakmile v Litvínově a v Pardubicích dostali otázku ohledně budoucnosti bratrů Kašových, reagovali následovně:
Litvínov: „Na stole neleží žádná nabídka, jednání s nikým nevedeme, kontakt neproběhl. Není to na pořadu dne, Ondra a Davidem mají u nás smlouvu. Jejich kvality přesahují českou extraligu a patří mezi klenoty naší soutěže,“ odepsala mluvčí Lucie Mužíková.
Pardubice? „Na přestupové spekulace nechceme reagovat. O případném posilování kádru budeme stejně jako v poslední době informovat nejprve prostřednictvím našich komunikačních platforem,“ zvěstoval mluvčí Dynama Jan Mroviec.
Ondřej Kaše má v probíhající sezoně bilanci 0+2 a 6 minusových bodů z pěti utkání, David Kaše rovněž vlastní dvě gólové nahrávky a 7 záporných bodů v šesti zápasech.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|10
|2
|1
|2
|49:31
|35
|2
Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|3
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|4
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|5
Olomouc
|16
|9
|0
|1
|6
|40:40
|28
|6
Č. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|7
Vítkovice
|16
|6
|3
|2
|5
|50:43
|26
|8
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|9
Mountfield
|15
|5
|4
|0
|6
|38:34
|23
|10
Sparta
|17
|6
|2
|0
|9
|48:46
|22
|11
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|16
|2
|0
|1
|13
|24:57
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž