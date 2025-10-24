Třinec válí: Pocta železárnám, svatba na ledě i Růžičkův milník. Pan hokejista, pokývl kouč
Třinecká jízda pokračuje. Oceláři vyhráli i šestý zápas za sebou a dohromady bodovali už podvanácté v řadě. V tabulce jsou neohroženě první, lepší vstup do sezony zapsali v klubové historii jen jednou. „Snažíme se být pokorní. Děláme věci tak, jak si řekneme. V kabině máme skvělou partu a vzájemně se doplňujeme,“ pochvaloval si kapitán Martin Růžička po výhře 2:1 nad Mladou Boleslaví. Veselo bylo i o přestávce, kdy se přímo na ledě konala svatba.
Oceláři prostřednictvím sociálních sítí už dopředu oznámili, že v duelu věnovaném Třineckým železárnám a jejím zaměstnancům nastoupí ve speciálních dresech. Přestávkovou svatbu Lukáše a Renáty Kadlecových ale dokonale utajili.
Své „ano“ si novomanželé řekli před zraky 5343 lidí. „V Třinci v hale jsme měli zásnuby. Obřad jsme chtěli mít někde jinde, ale byly tam velké překážky, takže jsme to neabsolvovali. Slovo dalo slovo a já jsem navrhnul, že to uděláme zase v Třinci, přímo ve Werk Areně. Žena měla slabou chvilku, takže souhlasila. Znovu by to asi neudělala,“ usmál se ženich.
„Při svatbě jsem hrál poprvé. Doufám, že si to dotyční užili, bylo to pěkné a udělali jsme jim zážitek,“ hlásil kapitán Martin Růžička. „Spadlo to ze mě hned na ledě, ale nějaká nervozita tam byla, aby to člověk nepokazil,“ doplnil Kadlec, dlouholetý fanoušek a partner klubu.
Nejen jemu dělají Slezané radost. Zvítězili už pošesté za sebou a druhou Kometu drží na distanc šesti bodů. „Hráči mají rozum, svou hlavu a o hokeji přemýšlí. Myslím si, že nechtějí dopustit, abychom se vznášeli na tom, že vyhrajeme patnáctý, šestnáctý zápas... Vůbec není těžké jim něco vysvětlovat, spolupráce je mezi námi kvalitní,“ líčil kouč Ocelářů Zdeněk Moták.
Článek pokračuje pod infografikou.
Jeho mančaftu stačily k zisku tří bodů jen dva góly. U obou asistoval Růžička, jenž zároveň pokořil významný milník. V extralize zapsal už 800. kanadský bod. „Před takovými hráči musíte smeknout, protože soutěž je strašně těžká, ať před deseti lety, pěti nebo teď. Každý, kdo udělá takový počet bodů, je prostě pan hokejista,“ pokývl trenér.
„Já jsem se to dozvěděl asi před pěti minutami, takže i pro mě je to novinka,“ uvedl Růžička krátce po utkání. „Je to pěkné číslo, ale určitě to všechno není jen moje práce. Stojí za tím spousta spoluhráčů, trenérů a lidí okolo, takže teď je těžké to nějak hodnotit. Moc si toho vážím,“ doplnil třinecký lídr.
Naopak mladoboleslavský kouč mohl na tiskové konferenci jen kroutit hlavou, nakrkly ho úvodní dvě třetiny. „Naši někteří klíčoví hráči podali velice špatný výkon, ani to nasazení vůbec nemělo extraligové parametry. Za první dvě třetiny můžu vyzdvihnout maximálně bojovnost v oslabení a výkon Mokrase (Vojtěcha Mokreho), který chytal první zápas v sezoně. Třetí třetina trošičku snesla nějaké měřítko, ale soupeř je ve výborném rozpoložení,“ hodnotil Richard Král.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|16
|11
|2
|1
|2
|51:32
|38
|2
Brno
|17
|10
|0
|2
|5
|47:43
|32
|3
Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|4
Plzeň
|16
|8
|1
|2
|5
|35:28
|28
|5
Olomouc
|17
|9
|0
|1
|7
|42:43
|28
|6
Č. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|7
Mountfield
|16
|6
|4
|0
|6
|41:36
|26
|8
Vítkovice
|17
|6
|3
|2
|6
|51:47
|26
|9
Liberec
|17
|8
|0
|2
|7
|40:40
|26
|10
K. Vary
|17
|7
|1
|1
|8
|39:42
|24
|11
Sparta
|18
|6
|2
|1
|9
|51:50
|23
|12
Kladno
|17
|5
|1
|3
|8
|36:48
|20
|13
M. Boleslav
|17
|5
|1
|1
|10
|32:43
|18
|14
Litvínov
|17
|2
|1
|1
|13
|28:60
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž