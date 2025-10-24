Velký protest v Litvínově: kotel opustil zápas! Vzkazy sponzorovi v polštině
Napětí mezi fanoušky v Litvínově dál roste. Zatímco v předchozích domácích zápasech se hněv diváků obracel zejména na současné vedení, při výhře s Libercem (4:3p) kotel protestoval proti generálnímu partnerovi Orlenu. Nejbouřlivější fanoušci plánovaně zmizeli během první přestávky, místo nich zůstaly už jen obří transparenty. „Pro vás byznys, pro nás všechno. Eutanazie tradice? Za trest? Co po vás zůstane? Pohřeb,“ hlásala hesla fanklubu Ropáci on Tour.
Společnost Orlen ještě letos nasype do Chezy kolem 60 milionů korun. V dalších ročnících už ovšem tak mohutnou podporu opakovat nebude. Klub se o zásadní zprávě dozvěděl v červnu, od té doby marně shání náhradu velké finanční injekce. Nervozita v Litvínově stoupala i vzhledem k sérii deseti porážek v řadě, kterou však tým s Tygry zdárně ukončil.
Pohnutá nálada panuje i mezi příznivci. „Jako věrní fandové máme v současné době pocit, že vedení klubu nereaguje na aktuální problémy, nebo přinejmenším nedostatečně komunikuje způsob jejich řešení. Například odvolání hlavního trenéra Michala Broše bez adekvátní náhrady. Předpokládáme, že nečinnost je spojena s nečinností majoritního akcionáře, který stále drží rozhodovací většinu v představenstvu klubu,“ uvedli na sociálních sítích Ropáci on Tour.
Ti v počátcích ekonomických problémů iniciovali sbírku k záchraně klubu, u té příležitosti prodávali také speciální trička. Trpělivost v organizaci, která už 8. listopadu oslaví 80. výročí od založení, je však aktuálně často nedostatkovou veličinou.
Zářil Ondřej Kaše
Domácím hráčům umírněná atmosféra jako z covidových dob paradoxně spíše prospěla, zosnovali v ní zvrat z 1:3 na 4:3. Pod všemi domácími góly se podepsal Ondřej Kaše (2+2). „Popravdě jsme žili jako střídačka, úplně jsem kotel nevnímal. Věděli jsme, že asi něco přijde. Už před zápasem jsme se proto naladili, že na střídačce musíme žít, ať se děje cokoliv. Troufnu si říct, že se to z velké části podařilo. Možná to překvapilo soupeře,“ nadhodil čtyřbodový Kaše.
Liberecký střelec Martin Faško-Rudáš ovšem příčinu pádu v netradiční kulise nehledal. „Každý z nás chce hrát, nesoustředí se na tyto věci. Divný zápas to byl, ale nemůžeme to použít jako výmluvu. Nebudeme říkat, že se nám hrálo špatně, protože odešel jejich fanklub. Našich příznivců bylo hodně, podporovali. Mrzí nás, že jsme se jim neodvděčili. Musíme zápas zvládnout úplně jinak, když vedeme po první třetině 3:1,“ vyprávěl slovenský útočník.
Tygři jsou vůbec oblíbeným soupeřem Vervy, ze svých nynějších devíti bodů urvala pět právě proti Severočechům. Šňůra domácích výher Chezy nad Libercem se táhne už od září 2022. Nakolik nadále poslednímu celku tabulky pomůže cenný skalp, ukáže hned nedělní střet v Praze se Spartou.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|16
|11
|2
|1
|2
|51:32
|38
|2
Brno
|17
|10
|0
|2
|5
|47:43
|32
|3
Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|4
Plzeň
|16
|8
|1
|2
|5
|35:28
|28
|5
Olomouc
|17
|9
|0
|1
|7
|42:43
|28
|6
Č. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|7
Mountfield
|16
|6
|4
|0
|6
|41:36
|26
|8
Vítkovice
|17
|6
|3
|2
|6
|51:47
|26
|9
Liberec
|17
|8
|0
|2
|7
|40:40
|26
|10
K. Vary
|17
|7
|1
|1
|8
|39:42
|24
|11
Sparta
|18
|6
|2
|1
|9
|51:50
|23
|12
Kladno
|17
|5
|1
|3
|8
|36:48
|20
|13
M. Boleslav
|17
|5
|1
|1
|10
|32:43
|18
|14
Litvínov
|17
|2
|1
|1
|13
|28:60
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž