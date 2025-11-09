Sparta - Liberec 4:3p. Přestřelka po pauze pro Pražany, Shore trefil pátou výhru v řadě
Hokejisté Sparty v předehrávce 35. kola Tipsport extraligy vyhráli 4:3 v prodloužení nad Libercem a krátce po konci reprezentační přestávky se díky páté výhře v řadě dostali na druhé místo v tabulce. Přestřelku plnou obratů rozhodl pro Pražany kanadský útočník Devin Shore. Obě mužstva se musela obejít bez svých reprezentantů, kteří ještě v neděli nastupovali do utkání za národní tým.
Oba týmy s ohledem na v neděli končící reprezentační přestávku postrádali dva hráče hájící barvy národního týmu na Finských hrách, na straně domácích to byli Kořenář a Chlapík, u hostů Kváča se Šimkem.
Liberecký dres ale poprvé v sezoně oblékl elitní útočník Filippi, jenž se dosud zotavoval z operace kolena a poprvé od říjnového příchodu z Kladna nastoupil i brankář Lukeš.
V úvodu byli aktivnější hosté, výrazněji však gólmana Kováře nedokázali ohrozit. V 5. minutě byl vyloučený Ahac a Sparta v první přesilovce udeřila, po Hykově přihrávce otevřel skóre Kousal.
Pražané soupeře nepřehrávali a ve 13. minutě po Pytlíkově přihrávce zpoza branky vyrovnal Najman. Druhý gól domácí soupeři nabídli chybou na útočné modré čáře, po Tomově zaváhání se dostal do samostatného nájezdu Pérez a se štěstím Kováře překonal podruhé.
Sparta i Kovářovou zásluhou přežila několik nebezpečných situací v závěru první třetiny a v úvodu druhé části Irving vyrovnal. Kanadský bek nejprve "sestřelil" Pytlíka, druhým pokusem poté překonal Lukeše a připsal si druhý gól v sezoně. Nejproduktivnější extraligový bek minulého ročníku se trefil po téměř dvou měsících. Ještě ve druhé třetině navíc domácí zápas otočili, se štěstím se prosadil Hyka, jehož zakončení přepadlo před Lukeše.
Ve 44. minutě mohl Spartu přiblížit výhře Špaček, jenž dokázal prostřelit Lukeše, Sandberg ale stihl puk odehrát ještě předtím, než přešel brankovou čáru. Domácí to mrzelo o to víc, že o minutu později překonal Kováře obránce Ivan. Trenéři Sparty se pokusili odvolat gól takzvanou výzvou na Petrovského ofsajd, rozhodčí ale trefu slovenského reprezentanta po dlouhém zkoumání u videa potvrdili.
Bílí Tygři byli i poté střelecky aktivnější a tlačili se za čtvrtou brankou, akcie domácích držel Kovář. Zejména díky němu se utkání prodlužovalo. Hrdinou se nakonec stal Shore, jenž v 62. minutě po samostatné akci rozhodl.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Sparta
|23
|10
|3
|1
|9
|67:56
|37
|3
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|4
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|21
|9
|0
|4
|8
|52:54
|31
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž