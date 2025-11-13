Pardubice se zlobí na Kometu kvůli Lize mistrů. Jednání bez respektu, tvrdí. Pokorný reaguje
Extraligový program nabízel ve čtvrtek šlágr mezi Pardubicemi a Kometou, ovšem hrát se bude až v lednu. Do kanceláří Dynama doletělo brněnské přání odložit atraktivní zápas. Důvod? Úterní duel hostů v osmifinále play off Ligy mistrů ve švédské Lulee, po němž se domů vraceli ve středu. Východočeši žádosti vyhověli a pak v úterý valili oči… Proč?
Obhájci extraligového titulu k nejseverněji položenému švédskému týmu vyrazili sice s dresy Komety, ale oblékli do nich hráče, které v extralize obvykle nevidíte. Nebo je nevidíte pravidelně. Na což mají samozřejmě plné právo, v Pardubicích však nyní nechápou, proč tedy Kometa potřebovala odložit čtvrteční jistě jiskřivou bitvu.
Z tradiční základní sestavy byste v partii CHL našli čtyři tahouny – obránce Bartejse (19 startů v ELH), útočníky Kose (21), Kollára (21) a O´Donella (6), vedle nich Ferdu (19), Chludila (20), Svobodu (9), jinak Kometa nasadila juniory nebo hosty z Třebíče, Přerova, zkrátka z okolí. V obraně dostal umístěnku například 21letý František Němec, jenž má v sezoně odehrány tři duely za prvoligovou Porubu. Vůbec poprvé se představil 18letý Jan Brabenec, jenž tak navázal na svého bratra a otce. S týmem nevyrazil ani hlavní trenér Kamil Pokorný, takže mužstvo měl na starost asistent Jiří Horáček.
Kometa padla se švédským šampionem 1:6, silně kombinovaný moravský tým přitom po dvou třetinách hrál 1:1, vedl si velmi dobře. Pak Jiří Horáček sáhl překvapivě k výměně brankářů, výborného Gašpera Krošelje stáhl na střídačku a na led Champions League vypustil 19letého Jana Ondráčka z brněnské U20, jenž má v extraligové juniorce úspěšnost zákroků pod 90 procent. Hosté dostali během dvaceti minut pět kusů a šlo se na hotel.
Obalamutěné Pardubice?
V Pardubicích si usmysleli, že se oficiálně ozvou. „Nedávno jsme vyhověli žádosti Komety na přesun utkání z původně plánovaného čtvrtečního termínu. Brňané argumentovali tím, že se budou den před extraligovým zápasem přesouvat ze Švédska. Z vlastní zkušenosti víme, že to není nic neřešitelného, ale žádosti jsme přesto vyhověli. To, že Kometa následně odcestovala do Švédska bez hlavního trenéra a drtivé většiny prvního týmu je zarážející,“ píše se v reakci, pod níž je podepsán ředitel Dynama Ivan Čonka.
V Pardubicích se cítí obalamutěni. „Je to jednání bez respektu vůči organizaci Dynama i jejím fanouškům, kteří počítali s původním termínem. Naši hráči navíc budou muset v průběhu ledna odehrát v nabitém předolympijském programu o utkání více,“ připomíná Čonka, že si Dynamo tímto tahem pohoršilo. Původně druhý sezonní střet jarních finalistů se odehraje ve středu 21. ledna, v pátek Dynamo jede do Olomouce a v neděli doma uvítá Plzeň. Následují ještě dva kola a měsíční olympijská pauza.
Reakce kouče Komety Kamila Pokorného:
„Já sám jsem se ze zdravotních důvodů a nutnosti podstoupit vyšetření před plánovanou operací nemohl zúčastnit, ale předem je potřeba říct, že zápas s Pardubicemi se měl hrát původně v pátek, ale soupeř nás v červnu požádal o přesunutí na čtvrtek - z důvodu kulturní akce v jejich aréně. Pokud by se hrálo v původním termínu, neměli bychom s tím sebemenší problém. Přesunu na čtvrtek jsme tedy vyhověli v době, kdy jsme ještě netušili, že nás v tomto týdnu bude čekat zápas Ligy mistrů v Luleå.
Po rozlosování osmifinále jsme začali řešit cestu do Švédska a vše nasvědčovalo linkovému letu, u kterého byl návrat do České republiky ve středu večer. Proto jsme oslovili Pardubice ohledně odložení čtvrtečního zápasu na jiný termín, což bylo akceptováno a schváleno. Že se na poslední chvíli podařilo zařídit soukromý let a návrat byl o několik hodin dřívější, z mého pohledu nemění fakt, že by byl čtvrteční duel ovlivněn.
Co se týče sestavy v úterním utkání, při její tvorbě bylo potřeba přihlédnout ke zraněním, náročnému extraligovému programu a účasti tří našich hráčů na reprezentační akci. Nakonec do zápasu proti Luleå zasáhli hráči ze širší soupisky a osm členů základní sestavy.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Sparta
|23
|10
|3
|1
|9
|67:56
|37
|3
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|4
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Vítkovice
|22
|9
|3
|2
|8
|63:59
|35
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Liberec
|22
|10
|0
|4
|8
|56:56
|34
|9
Č. Budějovice
|22
|10
|1
|1
|10
|65:61
|33
|10
Olomouc
|22
|10
|1
|1
|10
|50:55
|33
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž