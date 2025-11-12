Předplatné

Zug - Sparta 6:0. Pražané ve Švýcarsku kapitulovali, do play off LM vstoupili debaklem

Střídačka Sparty
Střídačka SpartyZdroj: Michal Beránek / Sport
Hokejisté Sparty oslavují trefu Martinse Dzierkalse (uprostřed)
Dominik Kubalík prožil ve švýcarské lize povedenou sezonu
Udravený brankář Sparty Jakub Kovář se naladil na návrat do sezony nulou v Lize mistrů
Český útočník Jan Kovář je kapitánem švýcarského Zugu
Dominik Kubalík prožil ve švýcarské lize povedenou sezonu
Útočník Sparty Martins Dzierkals (vlevo) slaví gól se spoluhráči
Český útočník Jan Kovář v dresu švýcarského Zugu
Hokejisté Sparty vstoupili do osmifinále play off Ligy mistrů vysokou porážkou na ledě Zugu 0:6 a před úterní odvetou v domácím prostředí mají jen minimální šanci na postup do čtvrtfinále. Zug rozhodl zápas již v úvodu, ve dvanácté minutě vedl 4:0. Na výhře švýcarského týmu se gólově podíleli i čeští krajánci Dominik Kubalík a David Sklenička, do zápasu zasáhli v dresu domácích i Jan Kovář a Daniel Voženílek, jenž nastoupil poprvé od zranění na začátku října.

Sparta naopak ve Švýcarsku postrádala řadu hráčů základního kádru. Oproti nedělní extraligové sestavě nastoupila bez brankáře Jakuba Kováře, obránců Pysyka a Irvinga i útočníků Shorea, Horáka, Špačka, Řepíka a Eberleho. Chyběl i kapitán Chlapík, který minulý týden reprezentoval. Šanci dostali junioři a hráči z prvoligových Litoměřic.

V úvodu si hosté vytvořili i dvě slibné šance, David Vitouch ani Raška ale brankáře Genoniho nepřekonali. A domácí je následně vyučili v produktivitě.

V páté minutě otevřel skóre střelou na vzdálenější tyč Hofmann, při Raškově vyloučení naopak na bližší tyč úspěšně zakončil Kubalík a poté se Zug prosadil dvakrát v rozmezí 64 sekund. Nejprve překonal Kořenáře z brejku Künzle a Mašínovo zaváhání potrestal Lindemann. Brankář Sparty inkasoval čtyři branky ze šesti střel.

Kouč Nedvěd si vzal oddechový čas a Pražané přece jen srovnali se soupeřem herně krok. Nebezpečné šance si ale vytvářeli sporadicky. Na začátku druhé třetiny zahrozili Dzierkals s Michalem Vitouchem, poté měla Sparta první přesilovou hru. Genoniho ale prověřil jen Hyka. Prosadili se opět domácí, Kořenáře překonal při signalizované početní výhodě Sklenička.

V polovině utkání dostal puk za záda švýcarské reprezentační jedničky po Tonově akci Michal Vitouch, kotouč ale zasáhl vysokou hokejkou a rozhodčí jeho gól po kontrole u videa neuznali.

Místo snížení, které by Spartě zvýšilo šance do odvety, se i ve třetí třetině prosadil Zug. V přesilovce skóroval Herzog. Od vyšší porážky pak Pražany ještě ochránil Kořenář.

