Zug - Sparta 6:0. Pražané ve Švýcarsku kapitulovali, do play off LM vstoupili debaklem
Hokejisté Sparty vstoupili do osmifinále play off Ligy mistrů vysokou porážkou na ledě Zugu 0:6 a před úterní odvetou v domácím prostředí mají jen minimální šanci na postup do čtvrtfinále. Zug rozhodl zápas již v úvodu, ve dvanácté minutě vedl 4:0. Na výhře švýcarského týmu se gólově podíleli i čeští krajánci Dominik Kubalík a David Sklenička, do zápasu zasáhli v dresu domácích i Jan Kovář a Daniel Voženílek, jenž nastoupil poprvé od zranění na začátku října.
Sparta naopak ve Švýcarsku postrádala řadu hráčů základního kádru. Oproti nedělní extraligové sestavě nastoupila bez brankáře Jakuba Kováře, obránců Pysyka a Irvinga i útočníků Shorea, Horáka, Špačka, Řepíka a Eberleho. Chyběl i kapitán Chlapík, který minulý týden reprezentoval. Šanci dostali junioři a hráči z prvoligových Litoměřic.
V úvodu si hosté vytvořili i dvě slibné šance, David Vitouch ani Raška ale brankáře Genoniho nepřekonali. A domácí je následně vyučili v produktivitě.
V páté minutě otevřel skóre střelou na vzdálenější tyč Hofmann, při Raškově vyloučení naopak na bližší tyč úspěšně zakončil Kubalík a poté se Zug prosadil dvakrát v rozmezí 64 sekund. Nejprve překonal Kořenáře z brejku Künzle a Mašínovo zaváhání potrestal Lindemann. Brankář Sparty inkasoval čtyři branky ze šesti střel.
Kouč Nedvěd si vzal oddechový čas a Pražané přece jen srovnali se soupeřem herně krok. Nebezpečné šance si ale vytvářeli sporadicky. Na začátku druhé třetiny zahrozili Dzierkals s Michalem Vitouchem, poté měla Sparta první přesilovou hru. Genoniho ale prověřil jen Hyka. Prosadili se opět domácí, Kořenáře překonal při signalizované početní výhodě Sklenička.
V polovině utkání dostal puk za záda švýcarské reprezentační jedničky po Tonově akci Michal Vitouch, kotouč ale zasáhl vysokou hokejkou a rozhodčí jeho gól po kontrole u videa neuznali.
Místo snížení, které by Spartě zvýšilo šance do odvety, se i ve třetí třetině prosadil Zug. V přesilovce skóroval Herzog. Od vyšší porážky pak Pražany ještě ochránil Kořenář.