Šéf sudích přiznal pochybení. Gól Vítkovic měl platit, trest pro videorozhodčího
O vítězi zápasu nerozhodlo, přesto pochybení rozhodčích ve středečním zápase mezi Vítkovicemi a Motorem rozbouřilo diskusi. Sudí ve čtvrté minutě uznali trefu domácích, po trenérské výzvě ale vrátili skóre na 0:0 kvůli přihrávce rukou. Chybně. Hlavní arbitři nedostali na obrazovku záběry, které by odhalily dotek hokejky s pukem. „Brankovému videorozhodčímu utkání byla udělena pokuta ve výši 100 % zápasového paušálu a byla mu zrušena delegace na extraligová utkání do 12. prosince tohoto roku,“ uvedl v prohlášení Vladimír Pešina, manažer extraligových rozhodčích.
Do zápasu vstoupili ideálně. Hokejisté Vítkovic získali ve třetí minutě duelu proti Českým Budějovicím přesilovou hru a při ní udeřili. Anthony Nellis si u mantinelu sklepl puk ze vzduchu rukavicí, hokejkou ho lehce posunul na Marka Kaluse a ten propálil gólmana Motoru Niclase Westerholma. Sudí trefu uznali, po trenérské výzvě hostů vyrazili situaci zkoumat k obrazovce. A po zhlédnutí záznamu verdikt změnili.
„Z těch záběrů, které máme dostupné, nevidíme, že by to Nellis zahrál poté, co to dá rukou na zem. Viděli jsme, že to zahraje rukou a potom už s holí jeho kontakt nejde,“ vysvětlovali muži v pruhovaném domácímu trenérovi Václavu Varaďovi.
„Ptal jsem se rozhodčích, jestli viděli zásah rukavicí a řekli mi, že ano. Pak jsem se ptal, jestli viděli zásah holí od Nellise a řekli, že ne. Takže na záběrech, které měli, to neviděli. Já jsem samozřejmě po třetině viděl, že to bylo jasně tečované a měl to být gól,“ popisoval svůj pohled po utkání vítkovický kouč.
Chybné posouzení nemělo vliv na dělbu bodů
Jak později přiznal i šéf extraligových rozhodčích Vladimír Pešina, Varaďa měl ve svém hodnocení situace pravdu. „Branka domácího týmu měla být uznána tak, jak situaci vyhodnotili rozhodčí zprvu správně na ledě. Následná výzva hostujícího týmu na přihrávku rukou v útočném pásmu měla být naopak prohlášena za neúspěšnou, tedy dosažení gólu mělo být potvrzeno a hostující tým měl obdržet menší trest za zdržování hry,“ vysvětlil ve svém vyjádření.
„Rozhodčí utkání však v tento okamžik ze strany brankového videorozhodčího neobdrželi na monitor do boxu časoměřičů všechny záběry televizního vysílání, které byly k dispozici, a které potvrzovaly, že se o nahrávku rukou nejednalo,“ dodal Pešina s tím, že videorozhodčí Luboš Chytil obdržel pokutu a zrušení delegace na měsíc jako trest.
Ke štěstí arbitrů i Vítkovic, nemělo chybné posouzení situace vliv na bodové dělení. Vítkovice se poškozením v úvodu utkání nenechaly rozhodit a dokráčely pro vítězství 4:2, když ve třetí třetině smazaly ztrátu a třemi góly dokonaly obrat. I díky tomu mohl být Varaďa po zápase v klidu.
„Já si to pamatuju ze série proti Dallasu, když jsme hráli play off s Buffalem. Taky to byl no goal a Brett Hull nám to tam nakonec zametl. Někdy to tak je,“ dodal smířlivě na konto neuznané branky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Sparta
|23
|10
|3
|1
|9
|67:56
|37
|3
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|4
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Vítkovice
|22
|9
|3
|2
|8
|63:59
|35
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Liberec
|22
|10
|0
|4
|8
|56:56
|34
|9
Č. Budějovice
|22
|10
|1
|1
|10
|65:61
|33
|10
Olomouc
|22
|10
|1
|1
|10
|50:55
|33
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž