Olomoucká prosba k vedení ligy: Ať nám řeknou, když zpřísňují pravidla
Byl to příběh dvou rozdílných vypravěčů. Na jedné straně liberecká zábava, z té druhé olomoucká tragédie. A to ještě výsledek 4:2 ve prospěch domácích hodně mírnil fantastický brankář Matěj Machovský, nakonec majitel 46 zákroků. „Liberec byl lepší po celý zápas. Ani nevím, jak jsme srovnali na 2:2. Nehráli jsme dobře,“ neskrýval kritický pohled Ondřej Najman. Hlavní trenér Tygrů Jiří Kudrna pak ocenil, jak jeho svěřenci žili na střídačce.
Hladoví Tygři válcovali Moravany od úvodních sekund. „Úplně jsme si to neužívali,“ prohodil ironicky hostující útočník Petr Fridrich. Střelecký poměr po první části hlásil hodnotu 20:6, po té druhé už 36:10. V jistém ohledu bylo na place jen jedno mužstvo.
Přestože však liberecká drtička makala na plný výkon, hosté z Hané proti vyladěnému stroji spáchali dvě úspěšné sabotáže. V rozmezí 17. a 18. minuty zvedali při ojedinělých únicích ruce nad hlavu Renars Krastenbergs i Fridrich, který osmým zásahem v sezoně potvrdil roli nejúdernějšího střelce mužstva.
Kohouti senzačně srovnali na 2:2. „Z ničeho jsme získali něco,“ glosoval hostující asistent Petr Svoboda.
Liberec se musel popasovat s psychicky složitou situací, zvlášť když v předchozím klání na Spartě (3:4p) sebral navzdory solidní aktivitě jediný bod. „Nehráli jsme ani tentokrát vůbec špatně, ale zkomplikovali jsme si to. Jejich góly nás trošku zaskočily. Je to na hlavu těžké, člověk ví, že šance má, ale na tabuli to není vidět. Od druhé třetiny jsme zápas kontrolovali, zklidnili jsme se,“ cenil si útočník Severočechů Filip Jansa, který měl prsty ve vítězné trefě na 3:2.
Za výkon zasloužili pochvalu nejen Tygři, ale také sudí. V duchu nářků z reprezentačního týdne ohledně přísnější mezinárodní úrovně hlavní rozhodčí Tomáš Cabák a Jiří Ondráček vychytávali zpomalovací fauly, za držení v první třetině vylučovali hned čtyři viníky. Odhalili také sekání Viliama Čacha směrem ke slabinám Filipa Sandberga, což značilo pětiminutový postih.
Olomoucký asisten soptil
Hostující asistent Petr Svoboda ovšem s nastaveným metrem ztotožněný nebyl, zhluboka se nadechl a spustil. „Chtěl bych poprosit vedení soutěže. Víme, co se děje v novinách, že Olomouc prý hraje sumo hokej. Pokud chce extraliga zpřísnit pravidla, ať nám to řekne. My hráče upozorníme. V první třetině nevěděli, co si můžou dovolit. Samozřejmě to fauly byly, o tom žádná. Snažili jsme se klukům vysvětlit, že musí pracovat jinak,“ pověděl pětačtyřicetiletý trenér.
Výborný návrat před domácí publikum si přichystal Tomáš Filippi. Při debutu po osmiměsíční odmlce na Spartě ještě tolik nedominoval, nyní už ano. „Není to nic příjemného, ale dá se to zvládnout,“ vykládal o svém comebacku už po nedělním duelu v Praze.
V Liberci si třiatřicetiletý lídr druhé formace podmanil dobře známé prostředí. Nejenže pálil už po 50 sekundách gólově, ale měl i další příležitosti promluvit do skóre, navíc chystal chuťovky spoluhráčům. Jeho pasy mohli v asistence přetavit Tomáš Galvas či Radan Lenc, jen lépe zamířit.
„Filíni nám hodně chyběl hlavně na přesilovkách. Má toho strašně moc odehráno. Je to zkušený hráč do kabiny, dokáže poradit, zklidnit tým. Dobře, že je zpátky,“ chválil Jansa. „Je znát, hnedka dal gól. Je to lídr a jsme rádi, že se prosadil takhle rychle,“ doplnil Adam Najman, jenž se znovu utkal s bratrem Ondřejem.
Liberec i díky příkladné práci Najmanovy formace poskočil ve vyrovnané tabulce na sedmé místo, zažehnal negativní sérii tří těsných porážek v řadě. V pátek se utká opět se Spartou.