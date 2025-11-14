Kladno - Třinec 5:3. Liberec přehrál Spartu, vítězná premiéra Hořavy. Derby pro Vary
Trenér Miloslav Hořava prožil vítěznou obnovenou premiéru na střídačce hokejistů Mladé Boleslavi. Jeho svěřenci porazili Olomouc 4:1. Kladno bez zraněného Jaromíra Jágra porazilo vedoucí Třinec 5:3. Poslední Litvínov otočil zápas v Českých Budějovicích a vyhrál v prodloužení 3:2. Bílí Tygři oplatili Spartě porážku z minulého týdne a zvítězili 3:0. Hradec Králové porazil Vítkovice 3:0 a posunul se na druhé místo tabulky. Západočeské derby ovládly Karlovy Vary, které porazily Plzeň 4:2.
Mladá Boleslav - Olomouc 4:1
Trenér Miloslav Hořava prožil vítěznou obnovenou premiéru na střídačce hokejistů Mladé Boleslavi. Jeho svěřenci porazili Olomouc 4:1. Při debutu se trefil útočník Carl Berglund. Bruslaři si tak připsali třetí výhru z posledních čtyř zápasů. Dvakrát vyhráli pod současným asistentem Petrem Hakenem, který vedl tým dočasně jako hlavní trenér po odvolání Richarda Krále. Olomouc prohrála čtvrtý z uplynulých pěti duelů.
České Budějovice - Litvínov 2:3p
Poslední Litvínov otočil zápas v Českých Budějovicích a vyhrál v prodloužení 3:2. O jeho vítězství rozhodl V čase 62:59 David Kaše. Hosté si připsali třetí výhru z posledních šesti zápasů. Motor padl potřetí za sebou.
Liberec – Sparta 3:0
Bílí Tygři zdolali Spartu 3:0 a podruhé za sebou naplno bodovali. První dvě branky dali v přesilových hrách Radan Lenc a Filip Sandberg, náskok pojistil Adam Najman. Brankář Petr Kváča udržel potřetí v sezoně čisté konto. Pražané, kteří načali šňůru osmi venkovních utkání, neuspěli poprvé po sérii pěti výher.
Kladno - Třinec 5:3
Kladno bez zraněného Jaromíra Jágra porazilo Třinec 5:3. Rytíři si doma připsali pátou výhru z posledních šesti zápasů, třemi body za gól a dvě asistence k ní přispěl útočník Kelly Klíma. Vítěznou branku dal za stavu 3:3 před polovinou třetí třetiny obránce Dušan Žovinec. Oceláři zůstali po sérii osmi vítězství potřetí za sebou bez bodového zisku.
Hradec Králové - Vítkovice 3:0
Hradec Králové vyhrál potřetí v řadě. Vítkovice porazil 3:0 a posunul se na druhé místo tabulky. Mountfield porazil Ostravany podesáté za sebou. Podruhé za sebou to bylo bez inkasovaného gólu. O klíčový zásah se postaral v polovině utkání Martin Kohout, tým s nejlepší formou v soutěži pak pojistil vítězství dvěma góly v závěru. Brankář Stanislav Škorvánek vychytal páté čisté konto probíhajícího ročníku a jeho tým se posunul na druhé místo tabulky.
Karlovy Vary - Plzeň 4:2
Západočeské derby ovládly Karlovy Vary, které porazily Plzeň 4:2. Domácí vedli už 3:0, hosté v závěru snížili a sahali po vyrovnání, v poslední minutě ale střelou do prázdné branky rozhodl Josef Myšák. Karlovy Vary zabraly po dvou porážkách, zatímco čtvrtý celek tabulky neuspěl po sérii tří vítězství.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|12
|3
|1
|5
|65:49
|43
|2
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|3
Sparta
|24
|10
|3
|1
|10
|67:59
|37
|4
Plzeň
|21
|10
|2
|3
|6
|47:39
|37
|5
Liberec
|23
|11
|0
|4
|8
|59:56
|37
|6
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|21
|9
|1
|2
|9
|54:56
|31
|12
M. Boleslav
|22
|7
|2
|1
|12
|45:54
|26
|13
Kladno
|22
|6
|2
|4
|10
|52:68
|26
|14
Litvínov
|22
|3
|2
|1
|16
|36:70
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž