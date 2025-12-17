Předplatné

ONLINE: Pardubice vedou nad Olomoucí 3:2, Vítkovice - Plzeň 1:3. Třinec padl

Hokejová extraliga může mít nového lídra. Pardubice i Třinec ztrácejí na vedoucí Spartu pouze dva body, ale Oceláři v domácím klání proti Hradci Králové padli. Východočeši vítají na svém ledě Olomouc. Vítkovice po reprezentační pauze nestačily na Plzeň a třetí výhru v řadě nepřidaly. Všechny zápasy české nejvyšší soutěže můžete sledovat ONLINE na iSportu.

Vítkovice - Plzeň 1:3

Po reprezentační přestávce mohla držina Václava Varadi navázat na dvě výhry v řadě. To jim ale překazila Plzeň, která rovněž musela zvítězit, poněvadž si v zádech nesl tři porážky za sebou. V Ostravar areně ale Západočeši zabrali a vezou plný bodový zisk. 

Třinec - Hr. Králové 2:5

Třinec měl šanci poskočit na první místo v tabulce. Domácí porážka s Hradcem Králové tomu ale zamezila. Svěřenci Zdeňka Motáka šv utkáí jako první inkasovali, a to ve vlastním oslabení. Východočeši zápas pak dokázali převrátit zápas na svoji stranu. Zlom v utkání nastal v úvodní minutě třetí periody, kdy Kevin Klíma zvýšil na 4:1 a Oceláři už nedokázali reagovat. První gól za Mountfield si připsala nová akvizice v podobě Šimona Marhy.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3215411296:7754
2Mountfield3114511186:7253
3Pardubice291523992:6752
4Třinec3115311295:8052
5Liberec3015051079:7250
6Plzeň3013341078:6049
7Brno2914131181:7947
8Vítkovice3213321481:9347
9K. Vary2914121272:7846
10Olomouc3114121469:8046
11Č. Budějovice3011421386:8643
12Kladno309351374:8838
13M. Boleslav309321660:7835
14Litvínov306222057:9624
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

 

