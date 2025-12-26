Předplatné

ONLINE: Pardubice hájí čelo proti Třinci, Hradec - Litvínov 0:3. Plzeň vede

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Trenérské rošády v extralize, klub po klubu. Jak hrát o Vánocích? Takhle! • Zdroj: isport.cz
Závar před kladenskou bránou v utkání proti Plzni
Plzeňský Matyáš Filip skóruje v utkání proti Kladnu
Plzeňští hokejisté se radují z gólu proti Kladnu
Kladenský Wyatte Wylie a plzeňský Mikko Petman
Plzeňský Jan Schleiss, kladenský Tomáš Tomek a jeho spoluhráč, brankář Oscar Dansk
Karlovarský David Šťastný v šanci proti libereckému brankáři Petru Kváčovi
Liberecký Denis Zeman a karlovarský Nick Jones
23
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (1)

Na druhý svátek vánoční se hokejová Tipsport extraliga vrací šesti zápasy 34. kola. Bez Sparty, která odcestovala na Spengler Cup, si Pardubice mohou doma proti Třinci vytvořit náskok na prvním místě. Pomýšlet na čelo ale může i Hradec Králové, který hostí poslední Litvínov. Kladno po pěti prohrách v řadě hraje v Plzni. České Budějovice čelí mistrovské Kometě. Na programu jsou také zápasy v Liberci a Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
03Tipsport178,51,12Detail
LIVE 2. třetina
23Tipsport4,83,51,8Detail
LIVE přestávka
10Tipsport1,35,29Detail
LIVE 1. třetina
01Tipsport2,43,82,6Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport1,74,44,4Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport1,84,23,9Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice321724999:7359
2Sparta35164114108:8857
3Mountfield3315511289:7756
4K. Vary3217121280:7955
5Třinec3315411397:8254
6Liberec3316051285:8053
7Vítkovice3515321592:9953
8Brno3215231288:8452
9Plzeň3313361182:6751
10Olomouc3414321580:9450
11Č. Budějovice3313421490:8949
12Kladno339351677:9638
13M. Boleslav3310321863:8838
14Litvínov338232069:10331
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů