ONLINE: Pardubice hájí čelo proti Třinci, Hradec - Litvínov 0:3. Plzeň vede
Trenérské rošády v extralize, klub po klubu. Jak hrát o Vánocích? Takhle! • Zdroj: isport.cz
Na druhý svátek vánoční se hokejová Tipsport extraliga vrací šesti zápasy 34. kola. Bez Sparty, která odcestovala na Spengler Cup, si Pardubice mohou doma proti Třinci vytvořit náskok na prvním místě. Pomýšlet na čelo ale může i Hradec Králové, který hostí poslední Litvínov. Kladno po pěti prohrách v řadě hraje v Plzni. České Budějovice čelí mistrovské Kometě. Na programu jsou také zápasy v Liberci a Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|32
|17
|2
|4
|9
|99:73
|59
|2
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|3
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|4
K. Vary
|32
|17
|1
|2
|12
|80:79
|55
|5
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|6
Liberec
|33
|16
|0
|5
|12
|85:80
|53
|7
Vítkovice
|35
|15
|3
|2
|15
|92:99
|53
|8
Brno
|32
|15
|2
|3
|12
|88:84
|52
|9
Plzeň
|33
|13
|3
|6
|11
|82:67
|51
|10
Olomouc
|34
|14
|3
|2
|15
|80:94
|50
|11
Č. Budějovice
|33
|13
|4
|2
|14
|90:89
|49
|12
Kladno
|33
|9
|3
|5
|16
|77:96
|38
|13
M. Boleslav
|33
|10
|3
|2
|18
|63:88
|38
|14
Litvínov
|33
|8
|2
|3
|20
|69:103
|31
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž