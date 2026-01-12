Předplatné

Zimák ŽIVĚ: Propad Sparty, má Knota. Naštvaní Tygři. Co hala pro ZOH?

Brněnští hokejisté se radují z gólu proti Mladé Boleslavi
Brněnský Kristián Pospíšil se raduje s brankářem Alešem Stezkou
Boleslavský Adam Jánošík a brněnský Michal Hartl
Brněnský Libor Zábranský a boleslavský kapitán Adam Jánošík
Boleslavský Alex Lintuniemi a brněnský kapitán Jakub Flek
Boleslavský Tomáš Fořt se raduje z gólu proti Kometě Brno
Sparťanský útočník Kryštof Hrabík v duelu proti Pardubicím
89
Fotogalerie
TV iSport
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (1)

Tradiční živé vysílání podcastu Zimák v pondělních 11:30 se ponoří do aktuálního extraligového dění. Dostane se na Pardubice, Liberec, Kometu, Třinec nebo Spartu, která se potácí ve výsledkové krizi a přivedla obránce Ronalda Knota. Pomůže? A jak je to s milánskou halou pro olympijský turnaj, kam vyrazil za Česko na inspekci Milan Hnilička? To a mnohem více probere sestava Jaroslav Bednář, Miroslav Horák, Michal Koštuřík a Patrik Czepiec.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Třinec41196115124:10370
3Plzeň39183711109:7867
4K. Vary40193315101:10366
5Mountfield39176115104:9564
6Liberec3917261498:9361
7Sparta38164315117:10159
8Brno40163516110:10959
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4117321997:11659
11Č. Budějovice39155316105:10458
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav3912342078:10846
14Litvínov4111342391:13143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů