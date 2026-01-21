Pardubice - Kometa 7:1. Brněnská poprava za 11 minut. Dynamo spustilo brutální dominanci
Kdo viděl před týdnem působivý vítězný teamwork Komety na Spartě, po první třetině v Pardubicích měl jasno. Mistrovská parta je zpátky ve hře o velké pocty, ta protivná konzerva, kterou neotevřete ani semtexem. Brno vedlo v dohrávce 22. extraligového kola sice jenom 1:0, ale Dynamo trápilo vynikající domobranou a zajímavými brejky. Jenže pak to přišlo. Druhé dějství a necelých 11 minut naprosto despotického chování hladové červenobílé armády. Díky řádění v něm (střely na branku 19:2!) Východočeši srolovali šampiona 7:1, navrch vyhnali z brány Aleše Stezku.
Když ve 24. minutě Peter Čerešňák z přesilovky z dálky srovnal na 1:1, aréna explodovala nadšením. Po chvíli však vyletěly nahoru brněnské ruce. Precizní vstup videokouče Komety do děje zaktivoval trenérskou výzvu a sebral vyrovnání – vyšlo najevo, že Roman Červenka půl minuty před zakončením akce přebral puk v ofsajdu. Vypadalo to, že všechny karty drží Kometa a bude to její den.
Tak ne, nebyl.
Pešánovi hoši si i po neuznání gólu udrželi přesilovkový tlak a vydrželi v něm po celou prostřední část. Na Brno vyvinuli extrémní svíravý tlak, hosté se nemohli z kleští dostat, pocitově to na vzdálenější střídačku měli o dost dál než domácí. Hráči Komety nestíhali, prohrávali osobní souboje, úplně ztratili momentum a přihlíželi, jak jim tam padá jen gól za druhým.
Čerešňákovi to z převahy vyšlo napodruhé, následně využil špatného střídání soupeře Jáchym Kondelík, připojil se i Robert Kousal při špatném rozebrání hráčů ze strany hostů. Běžela 34. minuta, když Jakub Kos vůbec poprvé v druhé části trefil brankový prostor Pardubic, v tu chvíli jich měli domácí už šestnáct… Aby toho nebylo málo, opět z uctivé vzdálenosti se trefil Ondřej Mikliš a uzavřel třetinu snů, propsanou do čtyřgólové obrátky.
Kometa si naplánovala, že to ve třetí dvacetiminutovce ještě zkusí, místo toho brzy pochopila, že bude užitečnější dělat maximum pro odvrácení debaklu. Šlo to ztuha, protože Martin Kaut našel v kabině hokejku – střelku a po Gazdově brzkém navýšení na 5:1 dvěma precizně umístěnými kanóny navýšil na úctyhodných 7:1. Sedmou kouli už pouštěl Gašper Krošelj, jenž vystřídal Stezku, v tu chvíli naštvaného snad na celý svět. Jeho vztek odnesla mrsknutá flaška na střídačku.
Co bylo pro Dynamo i jeho příznivce zajímavé, domácí neustali a jarního zlatého škůdce z finále ohrožovali dál. Kometa nakonec taky vyslal pár solidních pokusů na Romana Willa, ten však držel pevnou koncentraci až do konce. Poslední minutu doprovodil potlesk vestoje. Zasloužený.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|43
|23
|4
|6
|10
|139:96
|83
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|4
Mountfield
|43
|18
|8
|1
|16
|110:100
|71
|5
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|6
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|43
|17
|4
|5
|17
|117:119
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž