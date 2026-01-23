Dynamo navýšilo náskok v čele, Liberec rozdrtil Kometu. Tři duely rozhodlo prodloužení
Hokejisté Pardubic navýšili ve 44. kole extraligy náskok v čele tabulky před Plzní na 13 bodů. Dynamo zvítězilo v Olomouci 3:2. Liberec porazil Kometu 4:0 a posunul se před Třinec na třetí příčku. Zbylá tři utkání se rozhodla v prodloužení. Hradec Králové v něm prohrál proti Karlovým Varům 2:3, České Budějovice podlehly Kladnu 2:3. Mladá Boleslav porazila rovněž v prodloužení Vítkovice 2:1.
Olomouc - Pardubice 3:2
Dynamo potvrdilo svou extraligovou dominanci a zvýšilo náskok na druhou Plzeň na 13 bodů. Gólem a asistencí se pod výhru Východočechů podepsal nejproduktivnější hráč soutěže Roman Červenka. Hanáci prohráli počtvrté za sebou a jsou i nadále jedenáctí.
Č. Budějovice - Kladno 2:3p
Motor dokázal v zápase stáhnout dvougólovou ztrátu, v prodloužení ale vystřelil Rytířům dva body v čase 64:18 kanadský obránce Griffin Mendel. Kladno drží poslední postupové místo do play off, České Budějovice jsou desáté.
Boleslav - Vítkovice 2:1p
Bruslaři se blíží play off příčkám. Čtvrtou výhru v řadě jim v prodloužení v čase 62:08 zařídil Ondřej Procházka. Drží se tak o bod za dvanáctým Kladnem a poslednímu Litvínovu unikli na rozdíl 13 bodů. Ostravané prohráli sedmý z posledních osmi zápasů.
Liberec - Kometa 4:0
Liberec si poradil s Kometou Brno hravě 4:0 a potvrdili výbornou formu z posledních týdnů. Severočeši o svém vítězství rozhodli již v první třetině, ve které vstřelili dvě branky. Liberecký brankář Petr Kváča vychytal čtvrté čisté konto v sezoně, třemi asistencemi se blýsknul útočník Jaromír Pytlík. Bílí Tygři bodovali posedmé v řadě, z toho šestkrát vyhráli. Doma uspěli pošesté za sebou. Kometa po sérii čtyř výher padla podruhé za sebou a nedokázala odčinit středeční vysokou porážku 1:7 z Pardubic.
Mountfield HK - Karlovy Vary 2:3p
Karlovy Vary porazily v prodloužení 3:2 Hradec Králové a bodově se na svého soupeře dotáhly. Utkání dvou adeptů na elitní čtyřku zaručující přímý postup rozhodl dvacetiletý obránce Matteo Kočí. Energie je v tabulce pátá se stejným bodovým ziskem jako čtvrtý Hradec Králové a třetí Třinec.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|44
|24
|4
|6
|10
|142:98
|86
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Liberec
|43
|21
|2
|6
|14
|117:100
|73
|4
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|5
Mountfield
|44
|18
|8
|2
|16
|112:103
|72
|6
K. Vary
|43
|20
|4
|4
|15
|112:110
|72
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|44
|17
|4
|5
|18
|117:123
|64
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|43
|16
|5
|4
|18
|116:119
|62
|11
Olomouc
|45
|17
|3
|2
|23
|102:129
|59
|12
Kladno
|44
|14
|5
|5
|20
|109:118
|57
|13
M. Boleslav
|43
|14
|5
|4
|20
|90:114
|56
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž