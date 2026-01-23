Předplatné

Dynamo navýšilo náskok v čele, Liberec rozdrtil Kometu. Tři duely rozhodlo prodloužení

Servác Petrovský slaví gól do sítě Komety
Servác Petrovský slaví gól do sítě KometyZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Brankář Petr Kváča pochytal všechny střely Komety
Ondřej Procházka z Mladé Boleslavi se raduje z rozhodujícího gólu v prodloužení
Filip Jansa zvýšil na 3:0 pro Liberec
Zklamaní Róbert Lantoši, Tomáš Cibulka a brankář Milan Klouček po vítězné brance Kladna
37
Hokejisté Pardubic navýšili ve 44. kole extraligy náskok v čele tabulky před Plzní na 13 bodů. Dynamo zvítězilo v Olomouci 3:2. Liberec porazil Kometu 4:0 a posunul se před Třinec na třetí příčku. Zbylá tři utkání se rozhodla v prodloužení. Hradec Králové v něm prohrál proti Karlovým Varům 2:3, České Budějovice podlehly Kladnu 2:3. Mladá Boleslav porazila rovněž v prodloužení Vítkovice 2:1. 

Olomouc - Pardubice 3:2

Dynamo potvrdilo svou extraligovou dominanci a zvýšilo náskok na druhou Plzeň na 13 bodů. Gólem a asistencí se pod výhru Východočechů podepsal nejproduktivnější hráč soutěže Roman Červenka. Hanáci prohráli počtvrté za sebou a jsou i nadále jedenáctí.

Č. Budějovice - Kladno 2:3p

Motor dokázal v zápase stáhnout dvougólovou ztrátu, v prodloužení ale vystřelil Rytířům dva body v čase 64:18 kanadský obránce Griffin Mendel. Kladno drží poslední postupové místo do play off, České Budějovice jsou desáté.

Boleslav - Vítkovice 2:1p

Bruslaři se blíží play off příčkám. Čtvrtou výhru v řadě jim v prodloužení v čase 62:08 zařídil Ondřej Procházka. Drží se tak o bod za dvanáctým Kladnem a poslednímu Litvínovu unikli na rozdíl 13 bodů. Ostravané prohráli sedmý z posledních osmi zápasů.

Liberec - Kometa 4:0

Liberec si poradil s Kometou Brno hravě 4:0 a potvrdili výbornou formu z posledních týdnů. Severočeši o svém vítězství rozhodli již v první třetině, ve které vstřelili dvě branky. Liberecký brankář Petr Kváča vychytal čtvrté čisté konto v sezoně, třemi asistencemi se blýsknul útočník Jaromír Pytlík. Bílí Tygři bodovali posedmé v řadě, z toho šestkrát vyhráli. Doma uspěli pošesté za sebou. Kometa po sérii čtyř výher padla podruhé za sebou a nedokázala odčinit středeční vysokou porážku 1:7 z Pardubic. 

Mountfield HK - Karlovy Vary 2:3p

Karlovy Vary porazily v prodloužení 3:2 Hradec Králové a bodově se na svého soupeře dotáhly. Utkání dvou adeptů na elitní čtyřku zaručující přímý postup rozhodl dvacetiletý obránce Matteo Kočí. Energie je v tabulce pátá se stejným bodovým ziskem jako čtvrtý Hradec Králové a třetí Třinec.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice44244610142:9886
2Plzeň43194812117:8973
3Liberec43212614117:10073
4Třinec44196316131:11472
5Mountfield44188216112:10372
6K. Vary43204415112:11072
7Sparta42175416128:11065
8Brno44174518117:12364
9Vítkovice46174520120:13664
10Č. Budějovice43165418116:11962
11Olomouc45173223102:12959
12Kladno44145520109:11857
13M. Boleslav4314542090:11456
14Litvínov4411342694:14443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

