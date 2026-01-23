ONLINE: Dynamo může navýšit náskok v čele. Motor hostí Kladno, Liberec - Kometa
Hokejisté Pardubic mají v dnešním 44. kole extraligy příležitost navýšit desetibodový náskok v čele tabulky před Plzní. Dynamo čeká zápas v Olomouci, zatímco druhá Škoda i třetí Třinec už svůj zápas v tomto kole odehrály a budou mít volno. Liberec hostí Kometu a Hradec Králové přivítá Karlovy Vary. České Budějovice mohou proti Kladnu posílit svoji pozici mezi dvanáctkou pro vyřazovací boje. Mladá Boleslav narazí na Vítkovice. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|43
|23
|4
|6
|10
|139:96
|83
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|4
Mountfield
|43
|18
|8
|1
|16
|110:100
|71
|5
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|6
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|43
|17
|4
|5
|17
|117:119
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž