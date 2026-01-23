Předplatné

ONLINE: Dynamo vede v Olomouci, Motor padl s Kladnem. Liberec rozdrtil Kometu

Servác Petrovský slaví gól do sítě Komety
Servác Petrovský slaví gól do sítě KometyZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Brankář Petr Kváča pochytal všechny střely Komety
Brankář Petr Kváča pochytal všechny střely Komety
Brankář Petr Kváča pochytal všechny střely Komety
Ondřej Procházka z Mladé Boleslavi se raduje z rozhodujícího gólu v prodloužení
Filip Jansa zvýšil na 3:0 pro Liberec
Filip Jansa zvýšil na 3:0 pro Liberec
Zklamaní Róbert Lantoši, Tomáš Cibulka a brankář Milan Klouček po vítězné brance Kladna
Hokejisté Pardubic mají v dnešním 44. kole extraligy příležitost navýšit desetibodový náskok v čele tabulky před Plzní. Dynamo čeká zápas v Olomouci, zatímco druhá Škoda i třetí Třinec už svůj zápas v tomto kole odehrály a budou mít volno. Liberec porazil Kometu 4:0. Hradec Králové přivítá Karlovy Vary. České Budějovice podlehly Kladnu 2:3 v prodloužení. Mladá Boleslav porazila rovněž v prodloužení Vítkovice 2:1. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Č. Budějovice - Kladno 2:3p

Motor dokázal v zápase stáhnout dvougólovou ztrátu, v prodloužení ale vystřelil Rytířům dva body v čase 64:18 kanadský obránce Griffin Mendel.

Boleslav - Vítkovice 2:1p

Bruslaři se blíží play off příčkám. Čtvrtou výhru v řadě jim v prodloužení zařídil Ondřej Procházka.

Liberec - Kometa 4:0

Bílí Tygři si poradili s Kometou Brno hravě 4:0. Brankář Petr Kváčač udržel čtvrté čisté konto v sezoně.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice44244610142:9886
2Plzeň43194812117:8973
3Liberec43212614117:10073
4Třinec44196316131:11472
5Mountfield43188116110:10071
6K. Vary42203415109:10870
7Sparta42175416128:11065
8Brno44174518117:12364
9Vítkovice46174520120:13664
10Č. Budějovice43165418116:11962
11Olomouc45173223102:12959
12Kladno44145520109:11857
13M. Boleslav4314542090:11456
14Litvínov4411342694:14443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

