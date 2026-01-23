ONLINE: Dynamo vede v Olomouci, Motor padl s Kladnem. Liberec rozdrtil Kometu
Hokejisté Pardubic mají v dnešním 44. kole extraligy příležitost navýšit desetibodový náskok v čele tabulky před Plzní. Dynamo čeká zápas v Olomouci, zatímco druhá Škoda i třetí Třinec už svůj zápas v tomto kole odehrály a budou mít volno. Liberec porazil Kometu 4:0. Hradec Králové přivítá Karlovy Vary. České Budějovice podlehly Kladnu 2:3 v prodloužení. Mladá Boleslav porazila rovněž v prodloužení Vítkovice 2:1. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
Č. Budějovice - Kladno 2:3p
Motor dokázal v zápase stáhnout dvougólovou ztrátu, v prodloužení ale vystřelil Rytířům dva body v čase 64:18 kanadský obránce Griffin Mendel.
Boleslav - Vítkovice 2:1p
Bruslaři se blíží play off příčkám. Čtvrtou výhru v řadě jim v prodloužení zařídil Ondřej Procházka.
Liberec - Kometa 4:0
Bílí Tygři si poradili s Kometou Brno hravě 4:0. Brankář Petr Kváčač udržel čtvrté čisté konto v sezoně.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|44
|24
|4
|6
|10
|142:98
|86
|2
Plzeň
|43
|19
|4
|8
|12
|117:89
|73
|3
Liberec
|43
|21
|2
|6
|14
|117:100
|73
|4
Třinec
|44
|19
|6
|3
|16
|131:114
|72
|5
Mountfield
|43
|18
|8
|1
|16
|110:100
|71
|6
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|7
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|8
Brno
|44
|17
|4
|5
|18
|117:123
|64
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|43
|16
|5
|4
|18
|116:119
|62
|11
Olomouc
|45
|17
|3
|2
|23
|102:129
|59
|12
Kladno
|44
|14
|5
|5
|20
|109:118
|57
|13
M. Boleslav
|43
|14
|5
|4
|20
|90:114
|56
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž