Pavouk play off extraligy 2025/26: Dynamo blízko prvnímu místu, mistr zřejmě do předkola
Hokejová extraliga po olympijských hrách řadí vyšší rychlostní stupeň. Do konce základní části zbývá už jen pár kol a situace v tabulce graduje. Zatímco Litvínov už má jistotu baráže, protože by mu k záchraně nepomohlo ani několik výher v řadě, na dalších pozicích zuří tuhý boj. O přímý postup do čtvrtfinále usiluje hned několik celků, které chtějí promluvit do bitev o titul. Kompletní informace o play off včetně aktuální tabulky naleznete v článku.
Týmy se po olympijské přestávce znovu daly do akce a čtyři kola před koncem vrcholí boj o Pohár Jaroslava Pouzara. Nejblíže k němu mají Pardubice, kterým se podařilo v aktuálním ročníku Tipsport extraligy překonat hranici 90 bodů. Za nimi běží dramatický souboj o elitní čtyřku, která zaručuje přímý postup do čtvrtfinále play off.
Boj o elitní čtyřku
- Pod prvními Pardubicemi svádí boj o čtvrtfinále play off celkem šest týmů.
- Svými výkony překvapují celky, od kterých to před sezonou málokdo očekával, a to západočeské mančafty z Plzně a Karlových Varů. Ty do poslední chvíle budou svádět přetahovanou společně s Libercem, Třincem, Hradcem Králové či pražskou Spartou.
- Mistrovská Kometa s největší pravděpodobností přímo do čtvrtfinále nepostoupí.
Boj o předkolo
- Kromě Litvínova, jenž se s jistotou bude v dubnu ucházet o extraligovou příslušnost s vítězem Maxa ligy, se bude o postup do předkola vyřazovacích bojů zápolit až do poslední chvíle.
- Ve spodku tabulky se na posledním přestupovém místě potácejí Mladá Boleslav a Kladno. Právě Rytíři můžou poprvé od sezony 2012/13 stvrdit postup do extraligového play off.
- Jistotu bojů o všechno ale nemají Olomouc, Vítkovice ani České Budějovice. Rozdíl mezi 8. a 12. místem nečiní ani deset bodů.
- Týmu, který se po základní části umístí na 13. místě, skončí sezona.
Program play off Tipsport extraligy 2025/26
Formát play off Tipsport extraligy 2025/26
- Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
- První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
- Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
- Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
- Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.
Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?
O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.
Aktuální tabulka Tipsport extraligy 2025/26
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|48
|25
|5
|7
|11
|153:108
|92
|2
Plzeň
|48
|22
|5
|8
|13
|132:97
|84
|3
Liberec
|48
|23
|2
|9
|14
|130:110
|82
|4
K. Vary
|48
|22
|6
|4
|16
|128:119
|82
|5
Třinec
|48
|22
|6
|3
|17
|139:121
|81
|6
Mountfield
|48
|21
|8
|2
|17
|128:110
|81
|7
Sparta
|48
|21
|6
|4
|17
|148:124
|79
|8
Brno
|48
|18
|5
|5
|20
|127:137
|69
|9
Č. Budějovice
|48
|17
|5
|5
|21
|130:137
|66
|10
Vítkovice
|48
|17
|4
|5
|22
|122:146
|64
|11
Olomouc
|48
|18
|3
|3
|24
|112:141
|63
|12
Kladno
|48
|15
|5
|6
|22
|115:126
|61
|13
M. Boleslav
|48
|15
|6
|4
|23
|97:127
|61
|14
Litvínov
|48
|11
|3
|4
|30
|102:160
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž