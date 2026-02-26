Předplatné

Pavouk play off extraligy 2025/26: Dynamo blízko prvnímu místu, mistr zřejmě do předkola

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti Kometě
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu proti KometěZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Roman Červenka z Pardubic proti Liberci
Pardubický Ondřej Mikliš a třinecký Petr Sikora
Trenér Motoru Ladislav Čihák a sportovní manažer Jiří Novotný domlouvají hráčům
Brankář Sparty Josef Kořenář oslavuje vychytanou výhru se střelcem Devinem Shorem
Útočník Českých Budějovic Jakub Lev
Olomoucký útočník Jakub Orsava se snaží prosadit před brankou Mladé Boleslavi
Boleslavský obránce Filip Pyrochta objíždí branku Matěje Machovského
Otakar Plzák
Tipsport extraliga
Hokejová extraliga po olympijských hrách řadí vyšší rychlostní stupeň. Do konce základní části zbývá už jen pár kol a situace v tabulce graduje. Zatímco Litvínov už má jistotu baráže, protože by mu k záchraně nepomohlo ani několik výher v řadě, na dalších pozicích zuří tuhý boj. O přímý postup do čtvrtfinále usiluje hned několik celků, které chtějí promluvit do bitev o titul. Kompletní informace o play off včetně aktuální tabulky naleznete v článku.

Týmy se po olympijské přestávce znovu daly do akce a čtyři kola před koncem vrcholí boj o Pohár Jaroslava Pouzara. Nejblíže k němu mají Pardubice, kterým se podařilo v aktuálním ročníku Tipsport extraligy překonat hranici 90 bodů. Za nimi běží dramatický souboj o elitní čtyřku, která zaručuje přímý postup do čtvrtfinále play off.

Boj o elitní čtyřku

  • Pod prvními Pardubicemi svádí boj o čtvrtfinále play off celkem šest týmů.
  • Svými výkony překvapují celky, od kterých to před sezonou málokdo očekával, a to západočeské mančafty z Plzně a Karlových Varů. Ty do poslední chvíle budou svádět přetahovanou společně s Libercem, Třincem, Hradcem Králové či pražskou Spartou.
  • Mistrovská Kometa s největší pravděpodobností přímo do čtvrtfinále nepostoupí. 

Boj o předkolo

  • Kromě Litvínova, jenž se s jistotou bude v dubnu ucházet o extraligovou příslušnost s vítězem Maxa ligy, se bude o postup do předkola vyřazovacích bojů zápolit až do poslední chvíle.
  • Ve spodku tabulky se na posledním přestupovém místě potácejí Mladá Boleslav a Kladno. Právě Rytíři můžou poprvé od sezony 2012/13 stvrdit postup do extraligového play off.
  • Jistotu bojů o všechno ale nemají Olomouc, Vítkovice ani České Budějovice. Rozdíl mezi 8. a 12. místem nečiní ani deset bodů.
  • Týmu, který se po základní části umístí na 13. místě, skončí sezona.

Program play off Tipsport extraligy 2025/26

Týmy 5 - 12 (Předkolo play off)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

Týmy 6 - 11 (Předkolo play off)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

Týmy 7 - 10 (Předkolo play off)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

Týmy 8 - 9 (Předkolo play off)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

Týmy 1 - 8A (Čtvrtfinále)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Týmy 2 - 7A (Čtvrtfinále)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Týmy 3 - 6A (Čtvrtfinále)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Týmy 4 - 5A (Čtvrtfinále)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Semifinále 1

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Semifinále 2

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Finále

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Formát play off Tipsport extraligy 2025/26

  • Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
  • První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
  • Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
  • Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
  • Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.

Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?

O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.

Aktuální tabulka Tipsport extraligy 2025/26

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice48255711153:10892
2Plzeň48225813132:9784
3Liberec48232914130:11082
4K. Vary48226416128:11982
5Třinec48226317139:12181
6Mountfield48218217128:11081
7Sparta48216417148:12479
8Brno48185520127:13769
9Č. Budějovice48175521130:13766
10Vítkovice48174522122:14664
11Olomouc48183324112:14163
12Kladno48155622115:12661
13M. Boleslav4815642397:12761
14Litvínov48113430102:16043
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

