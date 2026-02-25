Pavouk play off extraligy 2025/26: kdo postoupí do bitvy o titul a koho čeká baráž?
Hokejová extraliga po olympijských hrách řadí vyšší rychlostní stupeň. Do konce základní části zbývá už jen pár kol a situace v tabulce graduje. Zatímco Litvínov už má jistotu baráže, protože by mu k záchraně nepomohlo ani několik výher v řadě, na dalších pozicích zuří tuhý boj. O přímý postup do čtvrtfinále usiluje hned několik celků, které chtějí promluvit do bitev o titul. Kompletní informace o play off včetně aktuální tabulky naleznete v článku.
Program play off Tipsport extraligy 2025/26
Týmy 5 - 12 (Předkolo play off)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
Týmy 6 - 11 (Předkolo play off)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
Týmy 7 - 10 (Předkolo play off)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
Týmy 8 - 9 (Předkolo play off)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
Týmy 1 - 8A (Čtvrtfinále)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Týmy 2 - 7A (Čtvrtfinále)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Týmy 3 - 6A (Čtvrtfinále)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Týmy 4 - 5A (Čtvrtfinále)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Semifinále 1
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Semifinále 2
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Finále
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Formát play off Tipsport extraligy 2025/26
- Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
- První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
- Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
- Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
- Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.
Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?
O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.
Aktuální tabulka Tipsport extraligy 2025/26
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2
K. Vary
|47
|22
|6
|4
|15
|128:117
|82
|3
Plzeň
|47
|21
|5
|8
|13
|130:97
|81
|4
Liberec
|47
|23
|2
|8
|14
|129:108
|81
|5
Třinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6
Mountfield
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7
Sparta
|47
|21
|5
|4
|17
|146:123
|77
|8
Brno
|47
|18
|5
|5
|19
|125:133
|69
|9
Vítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10
Č. Budějovice
|47
|16
|5
|5
|21
|126:135
|63
|11
Olomouc
|48
|18
|3
|3
|24
|112:141
|63
|12
Kladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13
M. Boleslav
|48
|15
|6
|4
|23
|97:127
|61
|14
Litvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž