Pavouk play off extraligy 2025/26: kdo postoupí do bitvy o titul a koho čeká baráž?

Otakar Plzák
Tipsport extraliga
Hokejová extraliga po olympijských hrách řadí vyšší rychlostní stupeň. Do konce základní části zbývá už jen pár kol a situace v tabulce graduje. Zatímco Litvínov už má jistotu baráže, protože by mu k záchraně nepomohlo ani několik výher v řadě, na dalších pozicích zuří tuhý boj. O přímý postup do čtvrtfinále usiluje hned několik celků, které chtějí promluvit do bitev o titul. Kompletní informace o play off včetně aktuální tabulky naleznete v článku.

Program play off Tipsport extraligy 2025/26

Týmy 5 - 12 (Předkolo play off)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

Týmy 6 - 11 (Předkolo play off)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

Týmy 7 - 10 (Předkolo play off)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

Týmy 8 - 9 (Předkolo play off)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

Týmy 1 - 8A (Čtvrtfinále)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Týmy 2 - 7A (Čtvrtfinále)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Týmy 3 - 6A (Čtvrtfinále)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Týmy 4 - 5A (Čtvrtfinále)

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Semifinále 1

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Semifinále 2

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Finále

1. zápas:

2. zápas:

3. zápas:

4. zápas:

Formát play off Tipsport extraligy 2025/26

  • Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
  • První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
  • Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
  • Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
  • Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.

Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?

O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.

Aktuální tabulka Tipsport extraligy 2025/26

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice47245711149:10689
2K. Vary47226415128:11782
3Plzeň47215813130:9781
4Liberec47232814129:10881
5Třinec47216317136:12078
6Mountfield47208217124:11078
7Sparta47215417146:12377
8Brno47185519125:13369
9Vítkovice47174521122:14264
10Č. Budějovice47165521126:13563
11Olomouc48183324112:14163
12Kladno47155621114:12361
13M. Boleslav4815642397:12761
14Litvínov47113429100:15643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

