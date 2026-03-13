Sparta si vynutila pátý zápas, zářil dvougólový Řepík. Postup Komety do čtvrtfinále

Sparťané slaví gól Michala ŘepíkaZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Sparťané slaví gól Aarona Irvinga v Kladně
Zleva Wyatte Wylie z Kladna a Niko Ojamäki z Kladna se radují z gólu
Niko Ojamaki slaví gól proti Spartě
Fanoušci Kladna si užívají play-off svého týmu po 13 letech
Adam Brízgala tentokrát proti Spartě tolik nezářil
Co s tím uděláme? Zamyšlený Tomáš Plekanec během zápasu se Spartou
Adam Brízgala inkasoval
ČTK, iSport.cz
Hokejisté Komety Brno postoupili do čtvrtfinále play-off. V Českých Budějovicích vyhráli 3:2 a celou sérii ovládli 3:1 na zápasy. O vítězství úřadujícího mistra rozhodl v 53. minutě Kristián Pospíšil. Sparta odvrátila konec sezony poté, co vyhrála v Kladně 5:2 a vybojovala rozhodující páté utkání, které bude na programu v neděli. Program play off extraligy ZDE>>>

Kladno - Sparta 2:5

Pražané vedli již 3:0, domácí dokázali snížit na 2:3, ale prodloužení si tentokráte vynutit nedokázali. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhru Sparty podepsal Jakub Krejčík, dva góly vstřelil Michal Řepík. Kladno se dokázalo vrátit do hry v početních výhodách. Při Klepišově trestu se prosadil také tečovanou ranou Ojamäki a finský útočník poté využil i Řepíkovo vyloučení. Hosté si vzali trenérskou výzvu na kontakt Vigneaulta s Kořenářem v brankovišti, rozhodčí ale gól Rytířů uznali a Kladno tak získalo další přesilovku. Sparta ale tentokrát oslabení přežila a poté v přesilovce sama udeřila. Středočeši zkusili zápas zdramatizovat v power play, skóroval ale podruhé Řepík.

České Budějovice - Kometa 2:3

Brno úspěšně zvládlo i druhý duel předkola v Českých Budějovicích a postoupili do čtvrtfinále play off. Pro tým Motoru, který loni zvládl předkolo, ale pak neuhrál ve čtvrtfinále ani zápas v sérii s Pardubicemi, sezona skončila. V čase 52:47 o tom rozhodl gól Kristiána Pospíšila za stavu 2:2. Domácí předtím ve druhé části smazali dvoubrankové manko, které měli po úvodní třetině. Mezi nejlepší osmičkou se Jihomoravané utkají buď s vítězem základní části Pardubicemi, nebo s druhou Plzní. 

