Sparta si vynutila pátý zápas, zářil dvougólový Řepík. Postup Komety do čtvrtfinále
Hokejisté Komety Brno postoupili do čtvrtfinále play-off. V Českých Budějovicích vyhráli 3:2 a celou sérii ovládli 3:1 na zápasy. O vítězství úřadujícího mistra rozhodl v 53. minutě Kristián Pospíšil. Sparta odvrátila konec sezony poté, co vyhrála v Kladně 5:2 a vybojovala rozhodující páté utkání, které bude na programu v neděli. Program play off extraligy ZDE>>>
Kladno - Sparta 2:5
Pražané vedli již 3:0, domácí dokázali snížit na 2:3, ale prodloužení si tentokráte vynutit nedokázali. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhru Sparty podepsal Jakub Krejčík, dva góly vstřelil Michal Řepík. Kladno se dokázalo vrátit do hry v početních výhodách. Při Klepišově trestu se prosadil také tečovanou ranou Ojamäki a finský útočník poté využil i Řepíkovo vyloučení. Hosté si vzali trenérskou výzvu na kontakt Vigneaulta s Kořenářem v brankovišti, rozhodčí ale gól Rytířů uznali a Kladno tak získalo další přesilovku. Sparta ale tentokrát oslabení přežila a poté v přesilovce sama udeřila. Středočeši zkusili zápas zdramatizovat v power play, skóroval ale podruhé Řepík.
České Budějovice - Kometa 2:3
Brno úspěšně zvládlo i druhý duel předkola v Českých Budějovicích a postoupili do čtvrtfinále play off. Pro tým Motoru, který loni zvládl předkolo, ale pak neuhrál ve čtvrtfinále ani zápas v sérii s Pardubicemi, sezona skončila. V čase 52:47 o tom rozhodl gól Kristiána Pospíšila za stavu 2:2. Domácí předtím ve druhé části smazali dvoubrankové manko, které měli po úvodní třetině. Mezi nejlepší osmičkou se Jihomoravané utkají buď s vítězem základní části Pardubicemi, nebo s druhou Plzní.