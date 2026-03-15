Sparta - Kladno 3:2p. Pražané po dramatu ve čtvrtfinále! Postup vydřel Chlapík
Velká úleva! Hokejisté Sparty jsou ve čtvrtfinále extraligového play off. O vydřeném postupu přes Kladno rozhodli výhrou 3:2 v prodloužení v pátém zápase předkola, které opět nabídlo velmi napínavou podívanou. Bitvu v zaplněné O2 areně rozhodl až kapitán Filip Chlapík. V další fázi vyřazovací části narazí Pražané na Plzeň.
Pražané v rozhodující bitvě vedli od 23. minuty zásluhou Romana Horáka, ještě ve druhé třetině ale vyrovnal Daniel Audette a v 53. minutě otočil vývoj Martin Procházka. Spartu pak necelé tři minuty před koncem základní hrací doby zachránil při hře bez gólmana Devin Shore, nečekaně brzký konec ročníku pak odvrátil Chlapík.
Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda postoupili mezi nejlepší osmičku pošesté za sebou, dosáhli za tu dobu na stříbro a tři bronzy, na kýžený titul ale čekají od roku 2007. Sérii s Indiány rozehrají ve středu na západě Čech.