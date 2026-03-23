Kometa - Pardubice 0:1. Mistr končí, postup Dynama do semifinále trefil Červenka
Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále play off extraligy obhájce titulu Kometu Brna 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a počtvrté za sebou postoupili mezi nejlepší čtyři týmy. O jejich výhře na soupeřově ledě rozhodla trefa Romana Červenky v čase 50:00.
Vítěz základní části tak může nadále snít o mistrovském titulu, který vybojoval naposledy v roce 2012. V minulých dvou sezonách získaly Pardubice stříbro. Na svého dalšího soupeře si musí počkat.
Kometa byla ve čtvrtfinále počtvrté za sebou a uspěla v něm za tu dobu jen loni, kdy získala titul. Sezonu zakončí na osmém místě.
Do sestavy Brna se po krátkém zdravotním výpadku vrátil Kristián Pospíšil a poprvé do série naskočil Hynek Zohorna. Pardubice neměly důvod měnit vítěznou sestavu z třetího duelu, včetně Romana Willa mezi tyčemi.
Po opatrném úvodu mohla jít do vedení Kometa. V 8. minutě se prosmýkl obranou Dynama Kollár, ale trefil jen Willa a dorážku poslal mimo branku. Slovenský útočník se dostal do sóla při vlastním oslabení, ale také vítězem tohoto minisouboje se stal pardubický gólman.
Nevyužité přesilovky Komety
Minutu před koncem první třetiny nejproduktivnější hráč série Červenka dostal nabito od Sedláka, ale Stezka včas vymrštil beton do dráhy puku, který už směřoval za jeho záda.
Brňané nevyužili na přelomu první a druhé třetiny ani druhou přesilovku. Nejdelší čekání na gól v sérii neukončili ani hostující Kaut a domácí kapitán Flek, jejichž slibné pokusy se staly kořistí gólmanů.
Závěr druhé třetiny rozkouskovala vyloučení na obou stranách. V menším počtu hráčů měli navrch Východočeši, ale akcie Komety držel nad vodou spolehlivými zákroky Stezka.
Ve třetí části vzaly osud zápasu do rukou pardubické hvězdy. Sedlák potáhl puk po levém křídle, našel najíždějícího Červenku a ten prostřelil obranu Brna včetně Stezky.
Kometě zbývalo deset minut, aby odvrátila konec sezony, ale přes veškerou snahu se jí to nepodařilo. Největší šanci na vyrovnání měl Zábranský, jehož střela se otřela o tyčku. Bez efektu vyzněla i téměř stovteřinová power play mistrovského týmu. Kometa prohrála s Dynamem i osmý zápas v sezoně.