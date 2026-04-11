Odstupte! Dědka vytočili fanoušci, chce konec šéfa extraligy. Sparta dostala pokutu
Majitel pardubického klubu Petr Dědek chce vyzvat vedení extraligy k rezignaci. Oznámil to v e-mailu, který zaslal ve středu prezidentovi Asociace profesionálních klubů (APK) Martinu Loukotovi. Jeho kopii má web iSport k dispozici. Ohradil se proti urážlivému skandování fanoušků Sparty a šéfovi soutěže vyčetl, že proti tomu nic nedělá. Ze zprávy vyplývá, že na ně opakovaně poukazoval. Pražský klub následně dostal od disciplinární komise za chování svých příznivců pokutu 60 tisíc korun, Pardubice 20 tisíc.
Zpráva z 8. dubna adresovaná vedení APK je v předmětu nadepsána „výzva k odstoupení“. Přinášíme ji v doslovném přepisu a bez úprav:
„Vážený pane řediteli,
Dali jsme vám prostor pro vyřešení této situace, nemáte ani slušnost odpovědět. Vzhledem že se situace opakuje zápas co zápas je zřejmé že si z nás Sparta dělá srandu. Jako ředitel jste selhal. Jak je možné že pan Vosmík, člen představenstva APK, člen VV a člen představenstva Sparty nerespektuje vaše výzvy? Nebo jste mu žádné nenapsal? Nebo se ho bojíte?. Vzhledem k této situaci zvážíme právní kroky. Brzy svoláme TK a vše zveřejníme. Zítra vás oficiálně vyzveme k rezignaci, veřejně vše vysvětlíme z jasným odůvodněním, vaší neakceschopnosti, zamezit tomuto jednání, nejen vás ale i Vosmíka a Tůma, kde je skovaný prezident APK? V boxu Sparty nejspíš, takový lidé nemohou zastupovat český hokej. Je to ostuda, beru to osobně, aby mě tady kvůli tomu brečel syn, to opravdu ne.
S pozdravem Petr Dědek majitel“
Pokřik „Jebat Dědka!“, o který se tady pravděpodobně jedná, určitě není nejurážlivější ze všech, které se na hokejových stadionech zaznívají. Od lidových názvů vyjadřujících lidské orgány po výzvy k zapálení Prahy, protože je zku... Samotný výraz „jebat“ nemá jen vulgární význam. Znamená třeba taky na někoho kašlat, ignorovat ho, nezajímat se nebo někoho kritizovat a nadávat mu. Na všech stadionech a v podání fanoušků všech klubů se navíc ozývají mnohem urážlivější a sprostší věci.
Sparťanský kotel „jebal“ Třinec, Brno nebo Tygry. Tentokrát však zamířil na majitele Dynama, se kterým Sparta bojuje v semifinále. A trefuje se do něj možná i proto, jak se vůči pražskému klubu opakovaně vymezoval. Jakmile na žádost klubu utichly výzvy z megafonu, útoky se ozývaly dál, vznikly spontánně.
Petr Dědek útok bere osobně a není se mu co divit. Na zápase měl navíc malého syna. Z jeho zprávy vedení APK vyplývá, že se přes opakovaná upozornění nedočkal nápravy. Sparta své příznivce vyzvala ke slušnosti.
„Podpora, jakou teď zažíváme, je obrovská a žene nás dopředu. Potřebujeme ale především vaši hlasitou a pozitivní podporu, a to nejen na stadionu. Urážky soupeře nám nepomáhají. Naopak kvůli nim čelíme sankcím a v klíčové fázi sezony nás oslabují. Pomozte nám překonat další metu. Ať je Sparta vidět a slyšet. S plnou pozorností pouze na náš klub,“ píše v prohlášení, které klub vydal na svých stránkách před pátým utkáním.