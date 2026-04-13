ONLINE: Sparta - Pardubice. Pražané odvrací vyřazení, Dynamo může jít do finále
Hokejisté Pardubic mohou na ledě pražské Sparty dovršit třetí postup do finále play off extraligy za sebou. Dynamo získalo v sobotu doma díky vítězství 4:3 v prodloužení vedení 3:2 na zápasy. Pražané dokázali otočit nepříznivý stav série v předkole s Kladnem i ve čtvrtfinále s Plzní a budou se snažit vynutit si rozhodující duel ve středu v Pardubicích. Zápas v pražské O2 areně začne v 18:45. ONLINE přenos sledujte na iSportu.