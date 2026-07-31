Stránský o bráchovi i návratu do Vítkovic: Do šatny jsem ještě trefil. V sobotu jde na Baník
Po šesti letech a pár měsících je zpátky doma. Vrací se vyzrálejší, starší a zkušenější. Osmadvacetiletý útočník Šimon Stránský si v květnu plácl s Vítkovicemi, kde by se rád podepsal pod týmový úspěch. „Mám z toho jen pozitivní dojmy. Samozřejmě jsem rád, že jsem přišel zpátky. Moc se toho tady nezměnilo, do šatny jsem ještě trefil, takže všechno bylo v pohodě,“ usmál se extraligový mistr s Kometou.
Z klubu odcházel coby dvaadvacetiletý mladík. Vítkovické vedení jej vyměnilo v průběhu sezony 2019/20, v níž modrobílí zachraňovali extraligovou příslušnost až v předposledním kole. Šimon Stránský se tak bleskurychle objevil v Brně, opačným směrem tehdy mířil podstatně zkušenější Jan Hruška.
„Uvědomujeme si, že se zbavujeme talentovaného odchovance, což je vždy velice citlivé. Jenže v současné době je naším jediným cílem záchrana extraligové soutěže a tomu podřizujeme naši veškerou aktivitu. Pro tento boj potřebujeme mít v kádru hráče, kteří jsou ochotní bojovat, makat, dřít, nebát se dostat ránu,“ líčil vítkovický majitel Aleš Pavlík před šesti a půl lety.
Od té doby se ale situace změnila. Po krátké štaci v Brně odešel Stránský do finského Jukuritu, kde se proměnil v lídra. Stejně tak v Litvínově i Ilvesu Tampere. Do Česka se vrátil v průběhu sezony 2024/25, kdy si vybral později mistrovskou Kometu.
„Na titul v Brně člověk nikdy nezapomene, na celé angažmá budu vzpomínat v dobrém. Hodně mi to dalo, takže jsem rád, že jsem tam mohl působit. Ale život jde dál. Teď jsem rád, že jsem zpátky ve Vítkovicích,“ měl jasno Stránský.
Velká role i větší tlak
V Ostravar Aréně se ujme důležité pozice. Třeba se z něj stane ideální parťák pro Marka Hrivíka, který zůstal v minulé sezoně i z důvodu zdravotních komplikací za očekáváním. „Šel jsem tady s tím, že role by měla být velká. Z minulých let jsem na to zvyklý, většinou jsem už patřil mezi týmové lídry. Možná na mě čeká větší tlak, protože jsem doma, ale těším se na to,“ pokývl.
Návrat mu doporučil i jeho otec Darek Stránský, jenž léta pracuje ve vítkovické mládeži. Nyní jako vedoucí trenér akademie. „Úplně mě nepřemlouval. Jen mi řekl, že by byl rád, kdybych se sem vrátil. Myslel si, že by to mohlo být dobré, když jsou teď v realizačním týmu zase jiní a pro mě známí lidé,“ uvedl Stránský.
Právě v trenérském štábu Vítkovic došlo po zpackané uplynulé sezoně k výrazné proměně. Václava Varaďu s Alešem Krátoškou nahradili Pavel Trnka, Radek Philipp, Luděk Krayzel, Martin Prusek a především Yorick Treille. Šestačtyřicetiletý Francouz se stal v dějinách klubu vůbec prvním hlavním koučem, jehož mateřským jazykem není čeština ani slovenština.
„Všechno jde, jak má. Myslím si, že trenéři jsou super. Samozřejmě Yorick je tady úplně nový, takže taky si na to zvyká a chvíli potrvá, až se úplně projeví. Všechno je to ale v pohodě. Poznáváme se a převládá pozitivní atmosféra,“ popisoval Stránský.
„Když bylo jasné, že sem půjdu, hned mi volal. Nastínil mi nějaké věci, jak chce, abychom hráli, a kam přesně se mnou počítá. Hovor to byl velice pozitivní, takže jsem rád, že jsme se takhle spojili,“ těšilo ostravského odchovance. „Yorick je do toho hodně zapálený, ale všichni trenéři jsou zapojení. Jde vidět, že je to baví a taky se těšili.“
Žádná drastická změna
Při běžné komunikaci na ledě i v kabině se tak mezi hráči a realizačním týmem mluví primárně anglicky. Ostatně na vítkovické soupisce najdete hned čtyři Kanaďany a jednoho Američana. „Pro mě je fajn, že si angličtinu zase oživím. V zahraničí je jiná kultura, takže i způsob komunikace je trošku odlišný. Nějaká drastická změna to není, ale trošku jiné ano. Zvykneme si rychle,“ neměl Stránský pochybnosti.
Po více než šesti letech se navíc znovu může těšit na vzájemné souboje se svým bratrem Matějem (33). Mistr světa z Prahy se totiž nově upsal úřadujícímu šampionovi z Pardubic. „Bude to speciální,“ culil se mladší sourozenec.
„Pardubice posílily kádr, který už tak měly dost silný, ale každý tým se je bude snažit porazit. Pochybuju, že sezonou projdou bez porážek, protože taky u nich si to bude muset sednout. Favoritem na titul určitě jsou, ale já věřím, že když přijedou sem nebo my tam, ztížíme jim to co nejvíc,“ hlásil Stránský.
Ačkoliv i jemu už táhne na třicet, s bratrem si v jednom týmu ještě nikdy nezahrál. Povede se to někdy? Třeba za pár let právě ve Vítkovicích? „Snad jo,“ zasnil se člen slavné hokejové rodiny.
Mimochodem, po návratu do dobře známého prostředí chodívá i na zápasy ostravského Baníku. „V sobotu se zrovna chystám. I na tohle jsem se těšil, že přes léto budu mít čas si zajít na fotbal. Zrovna přijede Slávka, takže to bude fotbalový svátek,“ usmál se Stránský.
Jak by mohlo vypadat ideální útočné složení Vítkovic?
- 1. formace: Chad Yetman - Anthony Nellis - Jindřich Abdul
- 2. formace: Marek Kalus - Marek Hrivík - Šimon Stránský
- 3. formace: Filip Krivošík - Jan Hladonik - David Cienciala
- 4. formace: Jan Bernovský - Jan Šír - Krzysztof Macias