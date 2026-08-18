Mistr s Kometou měl nabídky z extraligy. Proč nakonec zvolil návrat na Slovensko?
Celkem jedenáct sezon strávil v Česku. Slovenský obránce Marek Ďaloga prostřídal atraktivní adresy. Prošel Pardubicemi, Spartou i Kometou. Než se stal v extralize slavným pro svou mimořádnou rychlost, lákal ho do vlastních řad také Třinec. „Moje cesta šla jiným směrem, tak to bohužel je. Ale já jsem za všechno zpětně vděčný,“ usmál se sedmatřicetiletý bek, který se letos vrátil domů. V úterý byl v rámci přípravy při porážce Zvolena 0:4 na ledě Ocelářů.
Posledních pět ročníků strávil Marek Ďaloga v dresu Brna. Nicméně už v průběhu předchozí sezony prosakovaly informace, že jižní Moravu opustí. Na programu měl být návrat do rodného Zvolena, což se posléze také oficiálně potvrdilo.
„Chci klubu něco vrátit, pomoct mu vychovat další kluky. Jsou šikovní, ale naše cesta bude delší. Musíme všichni šlapat, možná si něco vytrpět a věřit, že se to brzy zlomí,“ popsal slovenský obránce pro web iSport.
Na Kometu mu zůstanou pozitivní vzpomínky. S klubem vyhrál vloni mistrovský titul, když ve finále slavil úspěch nad dřívějším zaměstnavatelem z Pardubic. „Česko se stalo mým druhým domovem, vždycky jsem tu byl šťastný, a hlavně pak v Brně. Jako rodina jsme byli spokojení. Klub, fanoušci, vedení, všechno bylo skvělé. Můj mladý tam vyrostl. Bylo těžké se loučit, ale takový je hokejový život. Jsem rád, že jsem mohl v týmu být, že jsme vyhráli titul. Nepopsatelné,“ přiblížil extraligový mistr.
Na straně poražených vloni stál mimo jiných asistent trenéra Marek Zadina, který od nové sezony převzal velení nad střídačkou Zvolena. Také pro něj byl comeback do Třince pikantní, Ocelářům jako asistent přispěl ke třem titulům. S Ďalogou se nyní setkává ve společné kabině.
„Tréninky pod ním jsou super, maká se, ale musíme to přenést do hry. Přípravy jsou na vysoké úrovni. Je vidět, že trenér má něco za sebou, není náhoda, že byl ve velkých klubech. A finále už spolu neřešíme. Máme před sebou novou kapitolu, kdy jsme na jedné lodi. Budeme se snažit týmu pomoct, abychom šli nahoru,“ popsal Ďaloga.
Návrat ke kořenům
Ve Zvolenu odstartoval profesionální kariéru, odtud se také vydával do Pardubic, které zvítězily v naháněné s Třincem. Posléze se šikovný ofenzivní zadák prokousal do KHL nebo do Švédska, ale v Česku se zabydlel po nejdelší dobu. Možnosti na pokračování měl, avšak přednost dostal klub, který ho pro velký hokej vychoval.
„Měl jsem nabídky z české extraligy i odjinud, ale momentálně jsem se dohodl, že zůstanu doma. Syn šel do třetí třídy, takže přesouvat ho jinde v rámci Česka by bylo složitější i pro ženu. Uvidíme, budeme se snažit. Věřím tomu,“ řekl Ďaloga.
Týmu by měl sloužit jako kapitán, s „céčkem“ nastoupil i v úterý pod Javorovým. Dlouholetý reprezentant chce Zvolenu pomoct zpátky k lepšímu umístění. Trojnásobný mistr Slovenska se naposledy do play off dostal z deváté pozice, jen o devět bodů unikl barážovým starostem. Následovalo ovšem rychlé vypadnutí v osmifinále proti Liptovskému Mikuláši. Také proto přišla po sezoně řada personálních změn.
Kromě Ďalogy a Zadiny klub zlanařil třeba útočníka Brooklyna Kalmikova, který nastupoval na farmě Bostonu v Providence. Z Popradu se do Zvolena vydal účastník posledního světového šampionátu Aurel Nauš, nové angažmá u HKM našel také český brankář Lukáš Klimeš. Po působení na St. Lawrence University zvolil stejnou cestu rovněž útočník Ján Lašák mladší, syn slavného slovenského gólmana.
Pro všechny zmíněné je hlavním tmelem kabiny sedmatřicetiletá akvizice z Komety. „Ďalo je pro nás lídr, zkušený hokejista. Říkal nám, ať si věříme na puku, je tam pro nás mladé. Říká, že se některé věci časem naučíme a pomalu se budeme zlepšovat,“ věří Lašák junior.
O podporu nemá tradiční organizace nouzi ani v hledišti, na přípravný duel do Třince mužstvo doprovodil plný autobus fanoušků. Po celé utkání vytvářeli skvělou atmosféru. Fankluby Ocelářů a HKM k sobě navíc chovají sympatie a předvedly řadu společných pokřiků.