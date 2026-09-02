Jandačovy letní trable: dvě operace! Náčelník chybí, ale Indiáni jedou dál podle Pepy
Zhruba před měsícem nestihl s Indiány nástup na led. Sledoval ho jen z hlediště. Trenér Josef Jandač si v zápase okresního přeboru za fotbalisty Chrustenic vážně poranil achillovku. Musel na operaci, berle pak možná odhodil brzy. Na zahradě špatně došlápl a šel na další zákrok. „Ale po většinu času s námi byl stejně v kabině. Jenom na led nechodil,“ vracel se kapitán Jakub Jeřábek.
Podle odhadů by Josef Jandač mohl na plzeňské střídačce chybět do listopadu. Po druhé operaci už se zase vrátil do kabiny. A celou dobu měl náčelník Indiánů všechno pod dohledem. V tomto ohledu tým nic netrápí.
„Tohle jsem ještě nezažil. Je to jiné než obvykle. Mluvili jsme spolu však denně. Bydlíme vedle sebe,“ líčil Jandačův asistent a soused Jiří Veber.
„Když se mu to stalo poprvé, všechny tréninky viděl. Podruhé už musel zůstat doma. Ale pořád měl přehled. Kluci jsou taky správně nastavení, starší hráči kabinu dobře řídí,“ ocenil Veber. Mužstvo mezitím připravoval a vedl s dalším asistentem Václavem Pletkou.
„Na trénincích jsme se snažili udržet intenzitu, jakou vyžaduje. I my starší dohlížíme, aby si hráči na tréninku nedali nic zadarmo,“ navázal obránce Jeřábek. Coby lídr mužstva s trenérem během jeho nepřítomnosti na telefonu nebyl. „Vůbec, ani přes léto. Když byl tady, řešili jsme nějaké věci, ale přes telefon ne,“ řekl.
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Jako trenér si Jandač zakládá na důslednosti. Předává ji i hráčům, trvá na ní. Při tréninku i v zápasech.
„Teď už je opět zpátky, jen při utkáních nebude na střídačce. Tréninky konzultujeme společně. Dá nám všechno k tomu, co má příprava obsahovat, stejně tak poznatky, jak věci vidí on a co by udělal. I během zápasů, které jsme dosud hráli. Na prvním dokonce byl osobně. Jedeme podle Pepy, nicméně nic se nezměnilo na tom, že já mám na starosti oslabení a defenzivu, zatímco Venca Pletka si řídí útok a přesilovky,“ připomněl Veber.
Ani pro hráče to při zápasech nic až tak zvláštního nebude. A to přesto, že si Jandačova léčba vyžádá delší čas a na střídačku si nejmíň další dva měsíce nestoupne. „Hodně s námi řešil detaily, ovšem beky má stejně na starost Jiří Veber a útočníky Václav Pletka. Z tohohle pohledu to nic až tak nového nebude,“ potvrdil Jeřábek.
Indiáni v minulém ročníku překvapili. V nové sezoně chtějí v úspěšném módu pokračovat. „Vždycky je těžší něco potvrdit a zopakovat. Půjdeme do toho s respektem a zároveň patřičným sebevědomím,“ pravil kapitán Indiánů.
V rozpisu měli jen tři přípravné zápasy, ve čtvrtek je čeká ostrý start Ligy mistrů proti silnému Rögle. „Těšíme se. Už tenhle zápas nám ukáže, jak na tom jsme,“ řekl Jeřábek, který je sám po zdravotních patáliích v pořádku, ani jeho už nic nebolí. „Hlavně to musí bolet soupeře,“ utrousil.