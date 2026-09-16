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ONLINE: Pardubice - Hradec 0:0. Sparta přehrává Olomouc, Vítkovice vs. Kladno 1:0

Oslava hokejistů Pardubic
Oslava hokejistů PardubicZdroj: Josef Vostárek / Profimedia
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Po úterní předehrávce Karlových Varů s Třincem se hraje úvodní kolo nové sezony hokejové extraligy. Pardubice zahajují cestu za obhajobou titulu soubojem s východočeským rivalem, stejně jako na startu minulého ročníku hraje Dynamo doma v derby s Hradcem Králové. Sparta nastupuje v Olomouci, Brno na ledě Litvínova. Premiéru na kladenské střídačce zažívá bývalý kouč reprezentace Radim Rulík - Rytíři bojují ve Vítkovicích. V dalších zápasech České Budějovice hostí Mladou Boleslav a Plzeň vyzývá Liberec. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

LIVE 2. třetina
00Tipsport2,73,52,5Detail
LIVE Přestávka
10Tipsport1,654,25Detail
LIVE Přestávka
10Tipsport1,454,47Detail
LIVE Přestávka
10Tipsport1,454,66,6Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport1,64,45Detail
LIVE 1. třetina
02Tipsport17101,1Detail

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