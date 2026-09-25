ONLINE: Litvínov - Sparta 1:4. Třinec zostudil Vítkovice, Pardubice vyhrály v Mladé Boleslavi
Hokejisté Třince ve čtvrtém kole Tipsport extraligy deklasovali Vítkovice 8:2 a stále zůstávají stoprocentní. Pardubice zvítězily v Mladé Boleslavi 4:1. Sparta i díky dvěma gólům Michala Řepíka porazila Litvínov. Hrají se i další zápasy. Bez porážky je Kladno, které hostí Plzeň. Všechny zápasy extraligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Třinec - Vítkovice 8:2
Třinec deklasoval Vítkovice a vede tabulku s plným počtem bodů. Výhru v derby režíroval Libor Hudáček, který vstřelil jeden gól a na další čtyři přihrál. Marko Daňo nasbíral čtyři body (1+3). Oceláři skórovali pětkrát v přesilové hře, jednou díky Michalu Kovařčíkovi, který odehrál první zápas v sezoně po otřesu mozku. Ostravané ani ve třetím utkání v ročníku nebodovali a jsou poslední.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|4
|4
|0
|0
|0
|19:9
|12
|2
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|19:14
|9
|3
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|4
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|5
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|6
Brno
|4
|2
|0
|0
|2
|13:11
|6
|7
Litvínov
|4
|2
|0
|0
|2
|7:10
|6
|8
Mountfield
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|9
M. Boleslav
|4
|1
|1
|0
|2
|10:13
|5
|10
Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|11
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|12
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13
Olomouc
|4
|0
|1
|0
|3
|9:14
|2
|14
Vítkovice
|3
|0
|0
|0
|3
|7:15
|0
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