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ONLINE: Litvínov - Sparta 1:4. Třinec zostudil Vítkovice, Pardubice vyhrály v Mladé Boleslavi

Radost hráčů Sparty
Radost hráčů SpartyZdroj: ČTK / Hájek Ondřej
David Kämpf
Filip Chlapík
Zákrok Eugena Rabčana
Souboj mezi Litvínovem a Spartou
Jakub Navrátil
Boj mezi Olomoucí a Kometou
Zákrok Pavla Čajana
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ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Hokejisté Třince ve čtvrtém kole Tipsport extraligy deklasovali Vítkovice 8:2 a stále zůstávají stoprocentní. Pardubice zvítězily v Mladé Boleslavi 4:1. Sparta i díky dvěma gólům Michala Řepíka porazila Litvínov. Hrají se i další zápasy. Bez porážky je Kladno, které hostí Plzeň. Všechny zápasy extraligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Třinec - Vítkovice 8:2

Třinec deklasoval Vítkovice a vede tabulku s plným počtem bodů. Výhru v derby režíroval Libor Hudáček, který vstřelil jeden gól a na další čtyři přihrál. Marko Daňo nasbíral čtyři body (1+3). Oceláři skórovali pětkrát v přesilové hře, jednou díky Michalu Kovařčíkovi, který odehrál první zápas v sezoně po otřesu mozku. Ostravané ani ve třetím utkání v ročníku nebodovali a jsou poslední.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec4400019:912
2Pardubice5300219:149
3Kladno3210010:68
4Sparta4201114:117
5Č. Budějovice320107:57
6Brno4200213:116
7Litvínov420027:106
8Mountfield4200211:106
9M. Boleslav4110210:135
10Liberec410129:144
11Plzeň301116:73
12K. Vary310026:83
13Olomouc401039:142
14Vítkovice300037:150
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