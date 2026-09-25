Třinec zostudil Vítkovice osmi góly. Vyhrála i Sparta a Pardubice. Kladno - Plzeň 3:4pp
Hokejisté Třince ve čtvrtém kole Tipsport extraligy deklasovali Vítkovice 8:2 a stále zůstávají stoprocentní. Pardubice zvítězily v Mladé Boleslavi 4:1. Sparta i díky dvěma gólům Michala Řepíka porazila Litvínov a Kometa vyhrála v Olomouci. Karlovy Vary doma nasázely Českým Budějovicím pět gólů. Kladno dotáhlo tříbrankové manko, v prodloužení se však radovala Plzeň.
Třinec - Vítkovice 8:2
Třinec deklasoval Vítkovice a vede tabulku s plným počtem bodů. Výhru v derby režíroval Libor Hudáček, který vstřelil jeden gól a na další čtyři přihrál. Marko Daňo nasbíral čtyři body (1+3). Oceláři skórovali pětkrát v přesilové hře, jednou díky Michalu Kovařčíkovi, který odehrál první zápas v sezoně po otřesu mozku. Ostravané ani ve třetím utkání v ročníku nebodovali a jsou poslední. Více o utkání ZDE>>>
Mladá Boleslav - Pardubice 1:4
Mistrovské Pardubice vyhrály v Mladé Boleslavi 4:1 a v pátém utkání sezony si připsaly třetí výhru. Dvěma góly se na tom podílel útočník Jáchym Kondelík. Bruslaři po úterní výhře v Praze nad Spartou neuspěli ani ve druhém domácím zápase. Více ZDE>>>
Litvínov - Sparta 1:4
Sparta po dvou porážkách za sebou zabrala a vyhrála na ledě Litvínova 4:1. Dvěma góly se o tříbodový úspěch zasloužil útočník Michal Řepík. Severočeši doma prohráli podruhé ze tří utkání. Ze souboje bývalých trenérských kolegů na střídačce juniorské reprezentace Patrika Augusty a Roberta Reichela se tak radoval současný kouč Pražanů. Rozhovor s Michalem Řepíkem ZDE>>>
Olomouc - Kometa 2:4
Brno vyhrálo v Olomouci 4:2 a po dvou úvodních nezdarech v soutěži podruhé za sebou naplno bodovalo. Dvěma góly a asistencí se na výhře Komety podílel finský útočník Robert Leino. Hanáci dál čekají na tříbodový zisk a jsou předposlední. Brno je šesté. Více čtěte ZDE>>>
Kladno - Plzeň 3:4pp
Kladno podlehlo Plzni 3:4 v prodloužení a ve čtvrtém utkání v sezoně si připsalo první porážku. Západočeši zabrali po dvou nezdarech. Hosté získali ve druhé třetině tříbrankový náskok, který Rytíři ve třetí části smazali. V čase 61:36 rozhodl svým druhým gólem v utkání Michal Teplý. Plzeň potvrdila, že se jí proti Rytířům daří a uspěla v sedmém z posledních osmi vzájemných soubojů. Více ZDE>>>
Karlovy Vary - České Budějovice 5:1
Karlovy Vary porazily České Budějovice 5:1 a ve druhém domácím utkání v sezoně poprvé vyhrály. Dvěma góly se na tom podílel kanadský útočník Nick Jones. Motor premiérově nebodoval.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|4
|4
|0
|0
|0
|19:9
|12
|2
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|19:14
|9
|3
Kladno
|4
|2
|1
|1
|0
|13:10
|9
|4
Sparta
|4
|2
|0
|1
|1
|14:11
|7
|5
Č. Budějovice
|4
|2
|0
|1
|1
|8:10
|7
|6
Brno
|4
|2
|0
|0
|2
|13:11
|6
|7
Litvínov
|4
|2
|0
|0
|2
|7:10
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|11:9
|6
|9
Mountfield
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|10
Plzeň
|4
|0
|2
|1
|1
|10:10
|5
|11
M. Boleslav
|4
|1
|1
|0
|2
|10:13
|5
|12
Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|13
Olomouc
|4
|0
|1
|0
|3
|9:14
|2
|14
Vítkovice
|3
|0
|0
|0
|3
|7:15
|0
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