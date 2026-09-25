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Třinec zostudil Vítkovice osmi góly. Vyhrála i Sparta a Pardubice. Kladno - Plzeň 3:4pp

Radost hráčů Třince
Radost hráčů TřinceZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
David Kämpf
Filip Chlapík
Zákrok Eugena Rabčana
Souboj mezi Litvínovem a Spartou
Jakub Navrátil
Boj mezi Olomoucí a Kometou
Zákrok Pavla Čajana
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ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Hokejisté Třince ve čtvrtém kole Tipsport extraligy deklasovali Vítkovice 8:2 a stále zůstávají stoprocentní. Pardubice zvítězily v Mladé Boleslavi 4:1. Sparta i díky dvěma gólům Michala Řepíka porazila Litvínov a Kometa vyhrála v Olomouci. Karlovy Vary doma nasázely Českým Budějovicím pět gólů. Kladno dotáhlo tříbrankové manko, v prodloužení se však radovala Plzeň. 

Třinec - Vítkovice 8:2

Třinec deklasoval Vítkovice a vede tabulku s plným počtem bodů. Výhru v derby režíroval Libor Hudáček, který vstřelil jeden gól a na další čtyři přihrál. Marko Daňo nasbíral čtyři body (1+3). Oceláři skórovali pětkrát v přesilové hře, jednou díky Michalu Kovařčíkovi, který odehrál první zápas v sezoně po otřesu mozku. Ostravané ani ve třetím utkání v ročníku nebodovali a jsou poslední. Více o utkání ZDE>>>

Mladá Boleslav - Pardubice 1:4

Mistrovské Pardubice vyhrály v Mladé Boleslavi 4:1 a v pátém utkání sezony si připsaly třetí výhru. Dvěma góly se na tom podílel útočník Jáchym Kondelík. Bruslaři po úterní výhře v Praze nad Spartou neuspěli ani ve druhém domácím zápase. Více ZDE>>>

Litvínov - Sparta 1:4

Sparta po dvou porážkách za sebou zabrala a vyhrála na ledě Litvínova 4:1. Dvěma góly se o tříbodový úspěch zasloužil útočník Michal Řepík. Severočeši doma prohráli podruhé ze tří utkání. Ze souboje bývalých trenérských kolegů na střídačce juniorské reprezentace Patrika Augusty a Roberta Reichela se tak radoval současný kouč Pražanů. Rozhovor s Michalem Řepíkem ZDE>>>

Olomouc - Kometa 2:4

Brno vyhrálo v Olomouci 4:2 a po dvou úvodních nezdarech v soutěži podruhé za sebou naplno bodovalo. Dvěma góly a asistencí se na výhře Komety podílel finský útočník Robert Leino. Hanáci dál čekají na tříbodový zisk a jsou předposlední. Brno je šesté. Více čtěte ZDE>>>

Kladno - Plzeň 3:4pp

Kladno podlehlo Plzni 3:4 v prodloužení a ve čtvrtém utkání v sezoně si připsalo první porážku. Západočeši zabrali po dvou nezdarech. Hosté získali ve druhé třetině tříbrankový náskok, který Rytíři ve třetí části smazali. V čase 61:36 rozhodl svým druhým gólem v utkání Michal Teplý. Plzeň potvrdila, že se jí proti Rytířům daří a uspěla v sedmém z posledních osmi vzájemných soubojů. Více ZDE>>>

Karlovy Vary - České Budějovice 5:1

Karlovy Vary porazily České Budějovice 5:1 a ve druhém domácím utkání v sezoně poprvé vyhrály. Dvěma góly se na tom podílel kanadský útočník Nick Jones. Motor premiérově nebodoval.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec4400019:912
2Pardubice5300219:149
3Kladno4211013:109
4Sparta4201114:117
5Č. Budějovice420118:107
6Brno4200213:116
7Litvínov420027:106
8K. Vary4200211:96
9Mountfield4200211:106
10Plzeň4021110:105
11M. Boleslav4110210:135
12Liberec410129:144
13Olomouc401039:142
14Vítkovice300037:150
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