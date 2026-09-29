ONLINE: Rulík se postaví stoprocentnímu Třinci. Mistr doma vyzve České Budějovice
Hokejisté Třince budou v úterním 6. kole Tipsport extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice. Druhý zápas ve dvou dnech čeká Spartu, jež se v pondělí střetla s Karlovými Vary a následně ji čeká souboj v Hradci Králové. Energie uzavře program 6. kola až za měsíc, kdy doma přivítá Brno. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|5
|5
|0
|0
|0
|22:10
|15
|2
Pardubice
|6
|4
|0
|0
|2
|24:17
|12
|3
Č. Budějovice
|5
|3
|0
|1
|1
|13:14
|10
|4
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|12:9
|9
|5
Kladno
|5
|2
|1
|1
|1
|14:14
|9
|6
Plzeň
|5
|1
|2
|1
|1
|12:11
|8
|7
Sparta
|5
|2
|0
|1
|2
|14:12
|7
|8
Brno
|5
|2
|0
|0
|3
|16:16
|6
|9
Litvínov
|5
|2
|0
|0
|3
|11:15
|6
|10
Mountfield
|5
|2
|0
|0
|3
|12:12
|6
|11
Olomouc
|5
|1
|1
|0
|3
|13:15
|5
|12
M. Boleslav
|5
|1
|1
|0
|3
|12:19
|5
|13
Liberec
|5
|1
|0
|1
|3
|10:17
|4
|14
Vítkovice
|4
|1
|0
|0
|3
|13:17
|3
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