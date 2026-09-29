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ONLINE: Rulík se postaví stoprocentnímu Třinci. Mistr doma vyzve České Budějovice

Nadšení hokejisté Třince
Nadšení hokejisté TřinceZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Gólová radost hráčů Vítkovic
Vítkovický gólman Dominik Hrachovina
Vítkovice porazily Mladou Boleslav
Mladé Boleslavi se zápas ve Vítkovicích nepovedl
Spokojení hráči Pardubic
Hokejisté Plzně slaví branku
Hokejisté Olomouce
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iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
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Hokejisté Třince budou v úterním 6. kole Tipsport extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce proti Kladnu. Doma se představí i druhé Pardubice, které ve šlágru kola přivítají třetí České Budějovice. Druhý zápas ve dvou dnech čeká Spartu, jež se v pondělí střetla s Karlovými Vary a následně ji čeká souboj v Hradci Králové. Energie uzavře program 6. kola až za měsíc, kdy doma přivítá Brno. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

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#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec5500022:1015
2Pardubice6400224:1712
3Č. Budějovice5301113:1410
4K. Vary5300212:99
5Kladno5211114:149
6Plzeň5121112:118
7Sparta5201214:127
8Brno5200316:166
9Litvínov5200311:156
10Mountfield5200312:126
11Olomouc5110313:155
12M. Boleslav5110312:195
13Liberec5101310:174
14Vítkovice4100313:173
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