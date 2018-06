Trenér Leo Gudas: Proč v Rumunsku nechce vyhrát 50:0 a co radil synovi

Táta NHL nikdy nehrál, ale jinak má syn Radko co dohánět. Leo Gudas sbíral medaile na šampionátech a olympiádách, k dvěma českým titulům přibyl další. Podle rumunských zvyklostí mohl jako trenér mistra převzít reprezentaci, z toho však sešlo. S Czíkszeredou má podepsanou smlouvu, zároveň přemýšlí, co dál. „Raději bych někam blíž,“ přiznává 53letý trenér a bývalý skvělý obránce.

Proč to v Rumunsku s reprezentací nevyšlo?

„Vždycky to nabízeli trenérovi, který vyhrál soutěž. Tak to měli posledních pět, šest let. Můj asistent říkal, že se to může stát, ale nevím, jestli to nezměnili. Potom jsem odjížděl domů, odlétal za Radkem do Ameriky. Čekal jsem ještě pár dní, nic se nedělo. Nakonec to šel dělat Slovák Julo Pénzeš, který vedl tamní osmnáctku a zároveň tým Brašova. V rumunské lize byli druzí za námi.“

V Rumunsku jste působil od listopadu 2016. Jakou jste si odtud odnesl zkušenost?

„Když jsem přišel, byli jsme na posledním místě v maďarské soutěži, v rumunské šli do finále. Před poslední sezonou jsme to trošku líp doplnili, systémově zapracovali. V Maďarsku si první čtyři týmy soupeře na play off vybírají. Nás si zvolil Dunaújváros, vyřadili jsme je 4:0 na zápasy. V semifinále jsme prohráli s Miskolcem a byli třetí. Ale to skončíte, jdete zpátky do Rumunska a začíná vám další play off. Mužstva pod námi nehrála mezinárodní soutěž, takže se na to připravovala třeba dva týdny. Šli jsme proti Steauě Bukurešť, dopadlo to taky 4:0 na zápasy.“

Jací v soutěži působí hráči?

„Tam, kde jsem, vyrůstají v podstatě všechny rumunské talenty. Většina těch lepších si však bere maďarské občanství a můžou hrát za jejich nároďák, což je pro Rumuny docela problém. Pár šikovných kluků se tam najde. Třeba tři bratři Bíróvé, kteří pocházejí z Czíkszeredy, ale hrají v Brašově. Dva dřív působili v Nitře v mládeži.