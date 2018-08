Jágr a 68? Hokejový velikán nosí číslo na dresu nejen kvůli invazi

Jágr se s číslem 68 na ledě proháněl, když přišel v roce 1990 do Pittsburghu jako první český hokejista, který byl v NHL draftovaný, aniž by předtím emigroval na Západ. Jako malý kluk ale oblékal dres číslo 4, v začátcích na Kladně měl patnáctku, při prvním startu na MS zase číslo 22.

Hned, jak to bylo možné, šedesát osmičku si ale na výstroj dal. Po listopadové revoluci měl na helmě nalepenou omotávku a na ní malé číslo 68. Od příchodu do Pittsburghu už pak nikdy číslo dresu neměnil. „Bylo pražské jaro, jenže ruská vojska vtrhla do Československa a okupovala ho,“ vysvětlila mnohokrát největší hvězda českého hokeje.

Jágrova volba čísla dresu tak byla vyjádřením odporu proti komunistům, který zastávala celá jeho rodina. „Když mě jako školáka hlídala babička, protože naši pracovali na poli, vyprávěla mi o těžkých dobách komunismu. Jako dítě jsem o nich věděl víc než mnohý dospělý,“ popisoval.

Politicky stíhaní byli oba jeho dědečkové, oba skončili zavření ve vězení. Rodiny z obou stran měly podobný osud - komunisté jim zabavili majetek a vyhnali je nejen ze statku, ale i z kraje. Odmítali vstoupit do JZD. Maminka kvůli tomu nemohla studovat.

Také tu byl další důvod, proč toto číslo použít. „V tom roce mi zemřel dědeček,“ řekl Jágr.

Pikantní nádech získalo Jágrovo poznávací znamení v období, kdy působil v Rusku. „Tohle je dlouhý příběh a nevím, jestli zrovna Rusové jsou na něj zvědaví,“ vyprávěl během svého angažmá v Omsku. Češi ale tento odkaz vnímají stále silně. Obzvlášť dnes.

Interaktivní speciál k 50. výročí srpna 1968 ZDE>>>

Tanky T-54/T-55 srazily ČSSR na kolena. Toto je jejich příběh>>>