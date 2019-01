Sýkora: Televize mi zvedla sebevědomí. Co říká na Jandače v "jeho" týmu? | iSport.cz

Momentálně mění odvětví. Hokej na jeden měsíc odloží stranou, přednost dostává tenis. A rovnou ten nejlepší. Marek Sýkora vyrazil do Melbourne, od rodiny dostal k nedávným sedmdesátinám lístky na grandslamový Australian Open. „Je to štreka, ale odmítnout takovou možnost, to bych byl idiot,“ zahlásil ještě před odletem ve svém domě kousek od Plzně.

České televizi jste dal definitivní sbohem, hokej jste ovšem sledovat nepřestal. Jak jste si užil nasekaný kalendář ke konci roku?

„Sledoval jsem všechno, co šlo. Těšil jsem se na Spengler Cup, kde hrál Magnitogorsk, v Davosu jsem byl s Magnitkou kdysi taky, během výluky NHL. Když jsme u toho, jeho výkony se mi nezdály. Šlo o klasické představení Rusů ve chvíli, kdy na ně není vyvinutý tlak na výsledek. Hlavně v zápase finským Kuopiem se mi nelíbili. Možná šlo o to, že se potřebovali rychle dostat domů. Ale ještě víc mě zklamal Třinec, ten mě až naštval.“

Čím?

„Kolegové v televizi tvrdili, že hráči měli smůlu. Ne, to nebyla smůla. Co předváděli v koncovce, to byla tragédie. Přehrávali situace, nevěděli si rady. Zamrzelo mě, že mladí kluci jako Cienciala nebo Kovařčíkové se nakazili, přizpůsobili se hernímu projevu třineckých mazáků. Místo toho, aby prezentovali dravé mládí, sklouzli k něčemu, co není dobré. Třinec jsem v době turnaje bral jako naše nejlepší extraligové mužstvo, jako vyslance českého hokeje. Očekával jsem, že se ukáže. A oni dali za celý turnaj tři góly. Zklamali mě. Domácí Davos prochází největší krizí za poslední roky, má manko na příčky play off ve švýcarské lize, přesto si vedl o dost lépe. Nemluvě o Kuopiu, které v tu dobu bylo desáté, jedenácté ve finské lize, přitom předvedlo parádní hokej. Hlavně všichni ti mladí kluci Kalpy, skvěle jim zachytal Slovák Godla. Z české účasti na Spengleru jsem vážně neměl dobrý pocit.“

A do toho přišel šampionát dvacítek, od nejsilnějšího výběru za poslední roky se hodně čekalo, ale přišlo zklamání ještě větší, až sedmá příčka.

„Mě zneklidnil už první zápas se Švýcarskem, který jsme sice vyhráli v prodloužení, ale nebýt excelentního výkonu brankáře Dostála ve třetí třetině, tak jsme prohráli. Přemýšlel jsem nad tím, kde je chyba, ale to bych musel být blíž týmu. V nás, co děláme nebo máme rádi hokej, přetrvává pocit, že jsme výkonnostně pořád ještě před Švýcary, ale asi to už není pravda. Co myslíte vy?“

V průběhu sezony při přátelácích jsou Češi výš, na šampionátech to je o dost vyrovnanější. Veliký rozdíl tam podle mě není.

„Já rozdíl nevidím skoro žádný. Někdo může říci, že jsme o chlup výš než oni a může to tak vypadat. Ale to samé mohou klidně tvrdit Švýcaři. Od naší poslední medaile na mistrovství světa áček byli Švýcaři dvakrát na stupních, jejich dvacítka byla letos v semifinále. Uvidíme, jak to půjde dál.“

Turnaj v zámoří nevyšel lídrům Nečasovi, Zadinovi, Kautovi. Váš pohled na královskou českou trojku?

„Říkat o mladých klucích, že to nezvládli, není úplně fér. Jsou mladí, a že jim to nevyjde, na to mají nárok, to se nedá nic dělat. Měl jsem však pocit, že loni předvedli trochu jiný přístup, byli rvavější, asi i pokornější. Dokázali se nad řadu nepříjemných věcí povznést, zatímco teď těžko skousávali pozornost soupeřů, opláceli, byla tam řada zbytečných vyloučení. Byl to myslím jeden z faktorů nebo dílek do mozaiky našeho konce ve čtvrtfinále. Útok celkově mě zklamal, defenziva nebyla špatná. Nicméně, dvacítky jsou kategorie, kdy větší role a odpovědnost za výsledek jde za trenéry. Tak to je. Naši se mi docela líbili proti Rusům, přes porážku to nebyl špatný výkon. Na Kanadu jsme neměli,