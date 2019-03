Brno plánuje halu pro Kometu i MS 2024. Zábranský: Budu nejšťastnější | iSport.cz

Po 51 let dlouhém čekání se do Brna v roce 2017 vrátil hokejový titul, který o rok později Kometa obhájila a nyní v play off útočí na mistrovský hattrick. Kvůli úspěchům a vysoké poptávce po vstupenkách klub již několik let usiluje o novou multifunkční halu.

„Já jsem v Kometě patnáct let a vždy jsem ji bral jako svoji malou holku. Dnes říkám, že Kometa už je velká holka a potřebuje větší bydlení. Je tady obrovská poptávka po permanentkách a vstupenkách a my dnes nejsme schopní uspokojit davy fanoušků. Pakliže by vznikl větší dům pro Kometu, tak já budu nejšťastnější člověk na světě,“ prohlásil majitel klubu Libor Zábranský.

Pokud vše půjde podle plánu, mohlo by se Brno dočkat nového hokejového stánku v roce 2023. „Multifunkční hala je strategickým projektem města Brna,“ uvedla ve středu primátorka Markéta Vaňková. Přípravný výbor, který má projekt nové haly na starost, jednal v posledních týdnech se zástupci státu o možnosti spolufinancování.

„Tato jednání považujeme za úspěšná, zásadní jednání proběhlo minulý týden v Praze s vládním zmocněncem pro sport a bývalým brankářem Milanem Hniličkou,“ řekla Vaňková, podle níž by mohla být investice státu v řádu stovek milionů korun.

Místo možné výstavby se měnilo několikrát

Podobnou částkou by měl přispět také Jihomoravský kraj, příspěvky ze strany státu i kraje jsou však zatím pouze na bázi ústní dohody. „Jsme už v takové fázi přípravy, že budeme brzy připravení o peníze požádat. Mohli bychom uzavřít memorandum, nicméně jednání byla tak zásadní, že příslib bereme jako příslib,“ prohlásil hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Podle primátorky je nyní nutné nadefinovat subjekt, který celou akci zaštítí jako investor. Stavbu haly, která by měla vyjít celkem na 1,4 miliardy korun, hlavní představitelé kraje i města označili za prioritu. „Kraj a Brno aktuálně žijí hokejem. Je smutné, že už taková hala v Brně dávno není,“ posteskl si Šimek. „Bude centrem pro sport dětí, mládeže a poskytne zázemí pořádání významných akcí s mezinárodním přesahem.“

Původní plán byl návrat brněnského hokeje za Lužánky, z něhož však sešlo. Před rokem pak minulé vedení města spolu s představiteli kraje a Zábranským představili variantu výstavby nové multifunkční haly na místě současného velodromu.

Nová koalice však rozhodla, že hala bude stát nedaleko původně plánovaného místa, v areálu brněnského výstaviště. Celý projekt má nyní na starost řídící výbor, jehož členem je i Zábranský. „Pan Zábranský je člen pracovní skupiny u řídícího výboru. Ten má svého projektového manažera, který má svůj tým. A pan Zábranský coby majitel Komety je jedním ze členů onoho týmu, takže bude promlouvat do všech zásadních kroků, které v rámci realizace budou činěny,“ uvedla Vaňková.

Pokud vše půjde plánu, bude nová hala připravena pro mistrovství světa v roce 2024, které bude pořádat Česká republika. To by však znamenalo, že hala bude dostavěna již rok před šampionátem. „Jakýkoliv žadatel o spolupořádání musí mít vybudovanou multifunkční arénu v roce 2023, to je klíč,“ řekl Zábranský.

