Luděk Bukač ve výrocích: Školíme, poučujeme, malujeme, ale nenaučíme | iSport.cz

Hokejové dění ostře, avšak trefně dál glosoval, často na stránkách deníku Sport. Vybrali jsme některé výroky legendárního trenéra za uplynulý rok. Sami posuďte, zda sedí i nyní… Luděk Bukač zemřel v sobotu ráno ve věku 83 let na komplikace spojené se zápalem plic.

deník Sport, 11. května 2018

„Máme v hokeji dobré, solidní trenéry, ale obrovskou chybou je, že jsou vyškolováni, nejsou zvyklí na neustálé získávání vědomostí. Našim trenérům chybí vzájemná debata, utíká nám realita a skutečnost ve všech týmových sportech. My nevychováváme špičkové sportovce, protože je nemá kdo vychovat. Vedeme jen řečnická cvičení. Víme všechno, avšak hráčům jenom radíme, poučujeme je, přikazujeme jim, kreslíme na tabuli, kam si najet, odkud střílet, kam se vrátit. Ale neumíme je to naučit. Neumíme.“

„My školíme, ovšem nevzděláváme. Správně bychom měli vychovávat jedince, schopné pracovat individuálně, samostatně. Školením jen druhým říkáte, jak co dělat. Pak se stane, že máme doma zástupy stejných hráčů, všichni do jednoho totožní hokejisté, ničím extra zajímaví.“

„Nestačí absovovat tisíce zápasů, aby se z vás stal někdo, kdo buduje."

„Zdejší kouči přijdou k reprezentaci a budou dělat svůj džob. Nenapadá mě jediné jméno trenéra, který by přišel mezi ostatní a nastavil nějakou společnou cestu. Na to tady není nikdo zvyklý a taky by to asi nezvládli. Ono nestačí absolvovat tisíce zápasů, tréninků a hodnocení zápasů, aby se z vás stal kouč a někdo, kdo buduje. Takových hráčů z NHL a se spoustou odehraných šampionátů máme doma hromadu. Ale málokdo to umí správně předat druhým. To je úplně jiná disciplína.“

„Pravdou je, že většina trenérů, jako jsou Jandač, Kalous nebo Jelínek, v hokeji pracují desítky let. V podstatě od sametové revoluce. Čili můžeme říci, že to, co tu máme dnes, vyprodukovali tihle lidé. To nevyprodukoval nikdo jiný. Jestliže Jandač vedl Spartu, Budějovice, Liberec a další kluby, měl pod sebou a na starost až stovky hokejistů. Pokud dnes říká, že nemáme kvalitní obránce nebo schopné střelce, tak je na místě otázka, kdo je za tento stav zodpovědný. Současní hráči pocházejí z dílny těchto hochů, z žádné jiné… Z jejich tréninků, z jejich příprav na zápasy.“

„Vzpomínám si na rok 1996, už tehdy jsem upozorňoval, že se nám hroutí systém výchovy mládeže. Myslel jsem si naivně, že to Karel Gut (předseda svazu) dá dohromady, že to znovu postaví, ale byl jsem naivní. Tápeme pořád a vymýšlíme jednu větší hloupost než druhou.“

„Důvěra v náš výchovný systém není velká, přicházíme o oni. Na severu Evropy se o tom ví."

„Znám některé zdejší rodiče, kteří dělají všechno pro to, aby svoje ratolesti protlačili do Finska nebo Švédska. Je to až neuvěřitelné, co jsou schopni podstoupit. Důvěra v náš výchovný systém není velká, přicházíme o ni. Od řady trenérů a odborníků ze severu Evropy vím, že už i tam se o tom ví. To musíme neprodleně napravit. Neprodleně. Přitom po stránce byznysu český hokej funguje, nemám dojem, že svaz trpí finanční nouzí. Trpíme tím, že nevíme, jak. Nedůvěra rodičů není náhodná. Dnes si umí najít informace, do dětí jsou leckteří ochotni investovat obrovské prostředky, vidí závratné příjmy některých hráčů, kteří se dostanou do zahraničí.“

„V našem hokeji, po dlouhé desítky let, bylo vždy dané, že hlavní trenér pro národní mužstvo automaticky vykrystalizoval. Nikde jste nemuseli hledat, až na titěrné výjimky panovala všeobecná shoda. Dnes je tomu jinak. Nikdy se navíc neřešila otázka financí, jak se dočítám nyní. Měli bychom mít na paměti, že peníze nehrají roli. Podívejte se na Toronto, které má daleko nejdražšího trenéra na světě. Babcockovi dali nejluxusnější smlouvu, plat, který patří do fotbalu. U Maple Leafs je tři roky a výsledek skoro žádný.“

deník Sport, 22. února 2019

„Málokdo si uvědomuje šíři problému, jež se dotýká i současné Sparty. Ta se nedovede vypořádat s tím, co obnáší profesionalismus a co znamená výchova mládeže. Nejen ona samozřejmě, jde o typický znak našich klubů. Klíčové jsou kroky lidí, kteří kluby vedou a kteří nedovedou vést mládež. Nedovedou, o tom jsem přesvědčen. Nemají zkušenosti, jsou k tomu nevzdělaní, chybí jim etika. Naše velké kluby to neumějí. Dříve to uměly, nyní ne.“

„Nějací hráči z akademií sice vycházejí, nemají však patřičnou úroveň. V minulých časech naše nejlepší celky produkovaly světové hráče, hráče nejvyšší kvality. Tehdejší průměrní hráči měli úroveň evropskou, ti v uvozovkách nejslabší hráli velice solidní hokej na domácí úrovni. A veřejnost byla nadšená.“